Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/6) μέσω Truth Social πως τα πρώτα πλοία – πολλά εκ των οποίων φορτωμένα με πετρέλαιο – έχουν αρχίσει να περνούν τα Στενά του Ορμούζ, στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Ωστόσο, πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, καθώς και σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσουν οι τιμές του πετρελαίου, τώρα που αναμένεται – μετά από περισσότερο από τρεις μήνες – να ομαλοποιηθεί σταδιακά η κατάσταση και οι ενεργειακές ροές να αρχίσουν να επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα.

«Πλοία, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Πηγαίνουν κατά μήκος της νότιας “οδού”, που είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Υπάρχουν και άλλες περιοχές για μετακινήσεις» σημείωσε στην ανάρτησή του.

Εν τω μεταξύ, μυστήριο παραμένει το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας, η τελική υπογραφή της οποίας είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (19/6) στη Γενεύη.

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Ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα που η διεθνής κοινότητα αναμένει να διασαφηνιστούν και ιδίως μετά τις πληροφορίες πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιβάλει τέλη στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

«Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς χρέωση μόνο για 60 ημέρες», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο – ωστόσο – έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντ. Βανς, ο οποίος είπε στο CNBC πως το Ορμούζ θα είναι ανοιχτό μακροπρόθεσμα χωρίς την επιβολή διοδίων.

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής θα εκπροσωπήσουν το Ιράν στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή στην Ελβετία και ότι πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας πρέπει ακόμη να διευθετηθούν.

«Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκέι κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Θα «βγει» η υπόσχεση του Τραμπ για «βουτιά» στις τιμές πετρελαίου;

Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να καθησυχάσει τους ανήσυχους Αμερικανούς πολίτες, υποσχόμενος πως οι τιμές πετρελαίου θα κατρακυλήσουν μετά την υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, τονίζοντας πως οι οικονομικές θυσίες που θα έπρεπε να κάνουν θα ήταν βραχυπρόθεσμες.

Επομένως, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας – και μετά την ανάρτηση Τραμπ για επανεκκίνηση των ενεργειακών ροών μέσω Ορμούζ – αναπόφευκτα προκύπτει το ερώτημα: πόσο γρήγορα μπορούν να επιστρέψουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο;

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, οι αγορές είναι πιο επιφυλακτικές από τον Αμερικανό πρόεδρο και δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του, παρότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας το Brent υποχώρησε κάτω από τα 83 δολάρια – δηλαδή περίπου 25 δολάρια χαμηλότερα από το ρεκόρ που κατέγραψε έναν μήνα πριν.

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Ωστόσο, παρά τη σημαντική πτώση των βραχυπρόθεσμων τιμών, τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια έχουν κινηθεί ελάχιστα. Στην πραγματικότητα, η αγορά δεν προεξοφλεί επιστροφή του πετρελαίου κάτω από τα 70 δολάρια πριν από τα τέλη του 2031.

Οι επενδυτές εκτιμούν πως οι επιπτώσεις του πολέμου θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αγορά για αρκετά χρόνια ακόμη. «Θα ανακαλύψουμε ποια θα είναι η νέα κανονικότητα», σημειώνει ο Νταν Πίκερινγκ της Pickering Energy Partners. «Αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε βενζίνη των 2,85 δολαρίων το γαλόνι», προσθέτει.

Δύο έως έξι μήνες για την επιστροφή στην κανονικότητα

Ένα μεγάλος μέρος της επιφυλακτικότητας οφείλεται στο ότι το Ορμούζ – σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις – δεν θα ανοίξει εν μία νυκτί και είναι αδύνατον να επιστρέψουν 200 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στην αγορά, τα οποία μέχρι σήμερα είναι εγκλωβισμένα.

Σύμφωνα με τον Γιάκομπ Λάρσεν της BIMCO, της μεγαλύτερης διεθνούς ένωσης πλοιοκτητών, τα πλοία θα πρέπει να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις ή προσαράξεις. Η διαδικασία εντοπισμού και εξουδετέρωσης των ναρκών που εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί από την Τεχεράνη αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, ακόμη και με τη βοήθεια των εξειδικευμένων δυνατοτήτων του αμερικανικού ναυτικού.

Όμως ακόμη και τότε, οι αναλυτές εκτιμούν πως η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, εξαιτίας της συμφόρησης που επικρατεί στο σημείο, ενώ εκατοντάδες πλοία θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στον Περσικό Κόλπο για να παραλάβουν νέα φορτία.

Ο Βίκας Ντβιβέντι της Macquarie Group εκτιμά ότι σήμερα βρίσκονται διαθέσιμα μόνο μερικές δεκάδες πλοία έτοιμα να φορτώσουν πετρέλαιο, πολύ λιγότερα από τα περίπου 100 που συνήθως δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η επαναφορά του στόλου στα κανονικά επίπεδα θα μπορούσε να απαιτήσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Έτσι, εάν φυσικά η συμφωνία «αντέξει», οι εκτιμήσεις τοποθετούν την επιστροφή στα «φυσιολογικά» σε περίπου δύο μήνες από σήμερα, ενώ άλλοι είναι ακόμη πιο απαισιόδοξοι, όπως ο Κίεραν Τόμπκινς της Capital Economics που θεωρεί ότι η πλήρης αποκατάσταση των ροών μπορεί να απαιτήσει έως και έξι μήνες.

Η ειρήνη δεν οδηγεί απαραίτητα και σε φθηνή ενέργεια

Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών, οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί προσωρινά ένα κύμα υπερπροσφοράς πετρελαίου αμέσως μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να ασκήσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές, ακόμη και κάτω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης, η ανάγκη αναπλήρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων και οι φθορές που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή θα συμβάλουν εκ νέου στην ανοδική πορεία των τιμών. «Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κύμα ζήτησης από την άλλη πλευρά αυτής της κρίσης», σημειώνει ο Ντβιβέντι.

Με λίγα λόγια, αν και η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να απομακρύνει τον κίνδυνο του πιο αρνητικού σεναρίου για τη διεθνή οικονομία, η πλήρης επαναφορά της ενεργειακής αγοράς σε συνθήκες ομαλότητας εκτιμάται ότι θα είναι πιο χρονοβόρα και πιθανότατα πιο κοστοβόρα από ό,τι υποδηλώνουν οι επίσημες πολιτικές τοποθετήσεις.