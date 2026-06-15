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Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά
Ειδήσεις
21:08 - 15 Ιουν 2026

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Reporter.gr Newsroom
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Η αντιπαράθεση μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη φορολόγηση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι το Παρίσι δεν προτίθεται να καταργήσει τον φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες, παρά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή υψηλών δασμών στα γαλλικά κρασιά, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Από το Εβιάν των γαλλικών Άλπεων, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της G7, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε με σαφήνεια ότι η γαλλική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν καθορίζονται από εξωτερικές πιέσεις.

«Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που αποφασίζουν για τη γαλλική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Νέα εστία έντασης πριν από τη Σύνοδο της G7

Η νέα διπλωματική διαμάχη ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post, όπου προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προχωρήσει στην επιβολή πρόσθετων δασμών στα γαλλικά κρασιά, εφόσον η Γαλλία δεν αναθεωρήσει το καθεστώς φορολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών που εφαρμόζει.

Ο συγκεκριμένος φόρος επιβαρύνει κυρίως μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Amazon και η Meta Platforms, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά τις απειλές της αμερικανικής πλευράς, ο Μακρόν εμφανίστηκε αποφασισμένος να διατηρήσει τη γαλλική στάση, υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να επιλύονται μέσα από θεσμικό διάλογο και αμοιβαίο σεβασμό.

Περιορισμένα τα περιθώρια επιβολής νέων δασμών

Η απειλή της Ουάσιγκτον συνοδεύεται πάντως από σημαντικές νομικές και πολιτικές δυσκολίες.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ακύρωσε τον Φεβρουάριο το πλαίσιο παγκόσμιων δασμών που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ, ο Λευκός Οίκος δεν διαθέτει πλέον την ίδια ευχέρεια επιβολής νέων εμπορικών μέτρων μέσω έκτακτων εξουσιών.

Αν και υπάρχουν εναλλακτικές νομικές διαδικασίες, αυτές προϋποθέτουν την έναρξη εμπορικών ερευνών που συνήθως απαιτούν αρκετούς μήνες έως ότου ολοκληρωθούν.

Απαντώντας στις γαλλικές τοποθετήσεις, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία των συμφερόντων αμερικανικών επιχειρήσεων και εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει ποιες ακριβώς επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι.

Η μακροχρόνια διαμάχη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η διαφωνία γύρω από τον ψηφιακό φόρο δεν είναι νέα.

Η Γαλλία υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες που προώθησαν, ήδη από το 2019, ειδική φορολόγηση για τις δραστηριότητες των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών, υποστηρίζοντας ότι οι πολυεθνικές τεχνολογικές εταιρείες πρέπει να φορολογούνται στις αγορές όπου δημιουργούν οικονομική αξία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς συζήτησης σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας, προκαλώντας επανειλημμένα αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα γαλλικά κρασιά στο επίκεντρο της εμπορικής αντιπαράθεσης

Οι εξαγωγές κρασιού αποτελούν έναν από τους πλέον ευαίσθητους τομείς της γαλλικής οικονομίας, καθώς η αμερικανική αγορά συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προορισμούς των γαλλικών αλκοολούχων προϊόντων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς απειλήσει με ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς στα γαλλικά κρασιά, φτάνοντας στο παρελθόν να αναφερθεί ακόμη και σε επιβαρύνσεις της τάξης του 200%.

Για το Παρίσι, η στοχοποίηση ενός από τα πιο εμβληματικά εξαγωγικά προϊόντα της χώρας δεν έχει μόνο οικονομική αλλά και ισχυρή πολιτική διάσταση.

Σταθερότητα και συνεργασία ζητά ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εμπορικοί πόλεμοι και οι δασμοί δεν αποτελούν λύση στα διαρθρωτικά προβλήματα του διεθνούς εμπορίου, καθώς τελικά επιβαρύνουν κυρίως τους καταναλωτές.

Παράλληλα, κάλεσε σε πλήρη εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας η πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την αμερικανική αγορά υπόκειται σε δασμό 15%.

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι σταθερότητα. Οι δασμοί δεν ωφελούν κανέναν, ιδιαίτερα μεταξύ χωρών της G7», υπογράμμισε ο Μακρόν, επισημαίνοντας ότι οι διαφωνίες μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω διαλόγου και αμοιβαίου σεβασμού.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα των επαφών που θα έχουν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου της G7, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.

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