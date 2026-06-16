ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι ατομικά αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία πρωτοστατούν στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με ταχύ ρυθμό: σήμερα, το 51,2% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί AI στις επιχειρηματικές του διαδικασίες.

Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ifo πρόκειται για σημαντική αύξηση κατά 30,4% σε σύγκριση με το 2025. Επιπλέον, το 16,2% σχεδιάζει να ξεκινήσει τη χρήση AI. Αυτό σημαίνει ότι το χάσμα με τη χρήση της AI στην οικονομία συνολικά (54,5%) έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον θέμα του μέλλοντος για τους αυτοαπασχολούμενους», δηλώνει η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber.

«Τα εργαλεία AI έχουν γίνει μέρος της καθημερινής τους εργασίας», συμπλήρωσε.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, η κύρια έμφαση δίνεται ξεκάθαρα σε εξωτερικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης: σχεδόν το 59% χρησιμοποιεί επί πληρωμή υπηρεσίες AI, ενώ το 53% χρησιμοποιεί δωρεάν εργαλεία. Το 7% βασίζεται σε συστήματα AI που έχει αναπτύξει το ίδιο. Οι ατομικά αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI κυρίως για έρευνα και συλλογή πληροφοριών, παραγωγή ιδεών, συγγραφή κειμένων και δημιουργία περιεχομένου, μεταφράσεις, καθώς και για δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Μετά το έντονα αρνητικό κλίμα που επικρατούσε τον Απρίλιο, το επιχειρηματικό κλίμα για τους ατομικά αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις βελτιώθηκε μετρίως το Μάιο. Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε από -29,9 μονάδες σε -27,7 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η δυσαρέσκεια σχετικά με την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση μειώθηκε, ενώ παράλληλα οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίστηκαν κάπως λιγότερο απαισιόδοξοι για τους επόμενους μήνες.

Παρά αυτή τη μικρή αχτίδα αισιοδοξίας, το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας.

«Η κατάσταση για τους αυτοαπασχολούμενους έχει σταθεροποιηθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει εύθραυστη», αναφέρει η Demmelhuber.