Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Σε περιστατικό που διερευνάται από τις βρετανικές αρχές, ρωσική φρεγάτα φέρεται να άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε πολιτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος στη Μάγχη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News που επικαλείται το Press Association.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, με τις αναφορές να τοποθετούν το περιστατικό στα ύδατα μεταξύ της νήσου Γουάιτ (Isle of Wight) και των ακτών της Νορμανδίας. Το πλοίο που εμπλέκεται φέρεται να είναι η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλήρωμα βρετανικής σημαίας ιστιοπλοϊκού υποστήριξε ότι η ρωσική φρεγάτα προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών πυρών σε σχετικά κοντινή απόσταση, περίπου 457 μέτρα από το σκάφος. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, εκτός βρετανικών χωρικών υδάτων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις αναφορές, με εκπρόσωπο να δηλώνει: «Διερευνούμε τις αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη».

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης της φρεγάτας, η επιτήρηση από τη βρετανική πλευρά πραγματοποιήθηκε από το περιπολικό HMS Mersey, ενώ το ταχύπλοο HMS Tyne στάλθηκε προς το ιστιοπλοϊκό για συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση της κατάστασης του πληρώματος.

Οι ρωσικές ναυτικές κινήσεις στη Μάγχη παρακολουθούνται συστηματικά από το Βασιλικό Ναυτικό, όπως σημειώνεται από τις βρετανικές αρχές.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, βρετανικές δυνάμεις προχώρησαν για πρώτη φορά σε επιβίβαση στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos», το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και κινούνταν επίσης στη Μάγχη.

Παράλληλα, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι δύο βρετανικά πολεμικά πλοία παρακολουθούσαν τη φρεγάτα «Admiral Grigorovich» κατά τη διέλευσή της δυτικά της γαλλικής πόλης της Βρέστης.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο στοχεύει πλοία του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιούνται για εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και πρόσωπα και δίκτυα που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και τη στήριξη του ρωσικού ενεργειακού εμπορίου.