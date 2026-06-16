ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού
Ειδήσεις
18:51 - 16 Ιουν 2026

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε περιστατικό που διερευνάται από τις βρετανικές αρχές, ρωσική φρεγάτα φέρεται να άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε πολιτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος στη Μάγχη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News που επικαλείται το Press Association.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, με τις αναφορές να τοποθετούν το περιστατικό στα ύδατα μεταξύ της νήσου Γουάιτ (Isle of Wight) και των ακτών της Νορμανδίας. Το πλοίο που εμπλέκεται φέρεται να είναι η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλήρωμα βρετανικής σημαίας ιστιοπλοϊκού υποστήριξε ότι η ρωσική φρεγάτα προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών πυρών σε σχετικά κοντινή απόσταση, περίπου 457 μέτρα από το σκάφος. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, εκτός βρετανικών χωρικών υδάτων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις αναφορές, με εκπρόσωπο να δηλώνει: «Διερευνούμε τις αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη».

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης της φρεγάτας, η επιτήρηση από τη βρετανική πλευρά πραγματοποιήθηκε από το περιπολικό HMS Mersey, ενώ το ταχύπλοο HMS Tyne στάλθηκε προς το ιστιοπλοϊκό για συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση της κατάστασης του πληρώματος.

Οι ρωσικές ναυτικές κινήσεις στη Μάγχη παρακολουθούνται συστηματικά από το Βασιλικό Ναυτικό, όπως σημειώνεται από τις βρετανικές αρχές.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, βρετανικές δυνάμεις προχώρησαν για πρώτη φορά σε επιβίβαση στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos», το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και κινούνταν επίσης στη Μάγχη.

Παράλληλα, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι δύο βρετανικά πολεμικά πλοία παρακολουθούσαν τη φρεγάτα «Admiral Grigorovich» κατά τη διέλευσή της δυτικά της γαλλικής πόλης της Βρέστης.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο στοχεύει πλοία του «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιούνται για εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και πρόσωπα και δίκτυα που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και τη στήριξη του ρωσικού ενεργειακού εμπορίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου

Τραμπ: Εντολή για «πυρά χωρίς προειδοποίηση» στα πλοία που ναρκοθετούν το Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: Εντολή για «πυρά χωρίς προειδοποίηση» στα πλοία που ναρκοθετούν το Στενό του Ορμούζ

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Καταγγελία για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις
Ειδήσεις

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Καταγγελία για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις

Τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Γάζα
Ειδήσεις

Τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:40

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα ΣΕΒ για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από την Ευρώπη»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ