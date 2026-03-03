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Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Καταγγελία για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις
Ειδήσεις
17:39 - 03 Μαρ 2026

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Καταγγελία για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε δημόσια καταγγελία προχώρησε σήμερα (3/3) ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνοντας λόγο σε ανακοίνωσή του για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις.      

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Επιλέξαμε να μην απαντήσουμε από την πρώτη στιγμή στις προκλήσεις, προκειμένου να μην εμπλακούμε σε «διαλόγους δρόμου» και να μην εγείρουμε νέες άγονες αντιπαραθέσεις. Η σιωπή μας όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν ούτε δειλία, ούτε «κρυφτό». Ήταν μια συνειδητή επιλογή και μια υπεύθυνη στάση απέναντι στα τεράστια θέματα που απασχολούν το Σύλλογο και την κοινωνία μας.

Όταν ο πλανήτης βρίσκεται στο κατώφλι ενός Γ' Παγκοσμίου Πολέμου και την ίδια στιγμή οι κρίσιμες δίκες για τα «χαμένα βίντεο» στη Λάρισα και τη Σύμβαση 717 στην Αθήνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η μεγάλη δίκη μπαίνει σε τροχιά για τις 23 Μαρτίου, οφείλουμε να είμαστε προσηλωμένοι στην ουσία και όχι στον θόρυβο.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προστασία των ανθρώπων μας, διευκρινίζουμε:

1. Σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου: Η αφαίρεση της πρόσφατης ανάρτησης της καςΚαρυστιανού από την επίσημη ομάδα του Συλλόγου αποτελεί απόφαση του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζουμε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου 2026, η κα Καρυστιανού δεν φέρει τη θεσμική ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ενέργεια διαχείρισης ή παρέμβασης που δεν τελεί υπό την έγκριση της νόμιμης διοίκησης, αφαιρείται άμεσα για τη διασφάλιση της θεσμικής τάξης και της ενιαίας έκφρασης του Συλλόγου.

2. Τεχνική διευκρίνιση για τα σχόλια: Η απενεργοποίηση των σχολίων σε συγκεκριμένες δημοσιεύσεις δεν αποτέλεσε χειροκίνητη ενέργεια των διαχειριστών μας. Προκλήθηκε αυτόματα από τους αλγόριθμους ασφαλείας της πλατφόρμας του Facebook, λόγω της ασυνήθιστα μαζικής επιθετικής δραστηριότητας που δέχτηκε η σελίδα μας, η οποία ενεργοποίησε τα αυτόματα φίλτρα προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις.

3. Καταγγελία Στοχοποίησης: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης των εθελοντών μας. Η δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και απευθείας συνδέσμων (links) προς τα προσωπικά προφίλ των διαχειριστών μας αποτελεί παράνομη πρακτική. Πρόκειται για μια επικίνδυνη μεθοδολογία που σκοπό έχει τον εκφοβισμό, τη «δολοφονία χαρακτήρων» και την εισβολή στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο.

4. Συντονισμένη επίθεση από «στρατιές» λογαριασμών: Έχουμε ήδη καταγράψει και χαρτογραφήσει τη μαζική εμφάνιση λογαριασμών χωρίς προηγούμενη δραστηριότητα, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν αιφνιδίως τις τελευταίες ημέρες, με αποκορύφωμα την 1η Μαρτίου. Αυτοί οι λογαριασμοί, λειτουργώντας ως συντονισμένος μηχανισμός, επαναλαμβάνουν πανομοιότυπα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση, με μοναδικό στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων περί δήθεν «λογοκρισίας».

Η ακεραιότητα και η ασφάλεια των εθελοντών μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Ο Σύλλογος έχει ήδη εκκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον όσων υποκινούν, ενορχηστρώνουν ή συμμετέχουν σε αυτές τις συντονισμένες επιθέσεις και τη στοχοποίηση προσώπων. Τα πλήρη στοιχεία των λογαριασμών, οι διευθύνσεις και οι αποδείξεις της δράσης τους βρίσκονται ήδη στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης είναι ιερός και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν «ψηφιακό στρατό» σκοπιμοτήτων να τον αμαυρώσει ή να τρομοκρατήσει τους ανθρώπους μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023»

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