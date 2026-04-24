Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας για παράβαση καθήκοντος ύστερα από μήνυση Κωνσταντοπούλου

Ένας επιθεωρητής εργασίας συνελήφθη χθες Πέμπτη (23/4) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, έπειτα από καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαφωνία μεταξύ της ίδιας και δύο υπαλλήλων της Επιθεώρησης Εργασίας, γεγονός που φέρεται να την οδήγησε να καλέσει την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, στην οδό Πατησίων, και ζήτησαν από την κ. Κωνσταντοπούλου και τους επιθεωρητές να τους ακολουθήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Ακολούθως, η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να υπέβαλε μήνυση σε βάρος ενός εκ των επιθεωρητών εργασίας.

Ο συγκεκριμένος επιθεωρητής συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.