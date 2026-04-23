Τραμπ: Εντολή για «πυρά χωρίς προειδοποίηση» στα πλοία που ναρκοθετούν το Στενό του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν και κάθε παράγοντα που ενδέχεται να απειλήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αντιδράσουν δυναμικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να κάνει χρήση φονικής ισχύος εναντίον οποιουδήποτε σκάφους επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή. Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης που καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο.

Πιο αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτηση του στο Truth Social αναφέρει: «Έχω δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να εξουδετερώνει οποιοδήποτε σκάφος — όσο μικρό κι αν είναι (τα ναυτικά τους πλοία είναι ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!) — που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν θα υπάρξει καμία διστακτικότητα.

Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας επιχειρούν ήδη για τον καθαρισμό των στενών. Διατάσσω η επιχείρηση αυτή να συνεχιστεί με τριπλάσια ένταση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι φόβοι για πιθανές επιχειρήσεις ναρκοθέτησης σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς από τα συγκεκριμένα στενά διέρχεται περίπου το 20% του διεθνούς εμπορίου υδρογονανθράκων.