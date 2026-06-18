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Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων
Ειδήσεις
14:55 - 18 Ιουν 2026

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Αμετάβλητα στο 3,75% διατήρησε τα βασικά επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών και αναδεικνύοντας το δύσκολο δίλημμα μεταξύ της αντιμετώπισης του πληθωρισμού και της στήριξης της υποτονικής βρετανικής οικονομίας.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία επτά έναντι δύο ψήφων στη Νομισματική Επιτροπή της κεντρικής τράπεζας, με τον επικεφαλής οικονομολόγο Χιου Πιλ και το εξωτερικό μέλος Μέγκαν Γκριν να τάσσονται υπέρ μιας νέας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%.

Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,8% τον Μάιο, η BoE εκτιμά ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να ενταθούν εκ νέου τους επόμενους μήνες. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η άνοδος του ενεργειακού κόστους που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν, με τη Βρετανία να παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας.

Η κεντρική τράπεζα σημείωσε ότι, αν και οι τιμές της ενέργειας έχουν αποκλιμακωθεί από τα πρόσφατα υψηλά τους, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη και καθιστά δύσκολες τις προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα, η βρετανική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια αδυναμίας, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο.

Παρά την πρόσφατη πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν νέα αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά απαιτητικό για τις κεντρικές τράπεζες διεθνώς, με τη Fed να διατηρεί επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από το ενεργειακό σοκ.

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