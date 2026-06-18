Άγκυρα: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – «Τετελεσμένα δεν θα γίνουν ανεκτά» στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία επαναβεβαίωσε τις θέσεις της σε ζητήματα ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και εξωτερικής πολιτικής κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σήμερα (Πέμπτη, 18/6), υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η Άγκυρα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, στη Συρία, στη Γάζα και στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, αλλά και στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην περιφερειακή ασφάλεια και στα στρατηγικά της συμφέροντα.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία «είναι ικανή και αποφασιστική να λάβει όλα τα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων· σημειώθηκε ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα που θα υπονόμευαν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ ή θα διατάραζαν την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνήλθε στις 18 Ιουνίου 2026, υπό την προεδρία της Αυτού Εξοχότητας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στη συνεδρίαση:

1. Παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται με αποφασιστικότητα, αποφασιστικότητα και επιτυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ενάντια σε όλες τις απειλές και τους κινδύνους για την εθνική μας ενότητα και ακεραιότητα, ιδίως εκείνες που θέτουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και DAESH, καθώς και τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

2. Αξιολογήθηκαν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη των κρίσιμων στόχων μιας Τουρκίας Χωρίς Τρόμο και μιας Περιοχής Χωρίς Τρόμο, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας και της περιοχής μας. Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή δέσμευση για την απελευθέρωση του έθνους και των γειτόνων μας από το βαρύ βάρος της τρομοκρατίας.

3. Συζητήθηκαν οι επιχειρήσεις που διεξάγονται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· υπογραμμίστηκε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την απόλυτη διασφάλιση της ειρήνης και ασφάλειας όλων των πολιτών μας -ιδίως των παιδιών και των νέων μας- θα συνεχιστούν με ακλόνητη αποφασιστικότητα.

4. Τονίστηκε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτρια δύναμη, είναι ικανή και αποφασιστική να λάβει όλα τα μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων· σημειώθηκε ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα που θα υπονόμευαν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΤΔΒΚ ή θα διατάραζαν την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

5. Εκφράστηκε ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στη σημασία του να μην επιτραπεί ο εκτροχιασμός της διαδικασίας· αναφέρθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην εδραίωση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

6. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί προς την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ηρεμίας στη Συρία έγινε δεκτή με ικανοποίηση. Υπογραμμίστηκε ότι η υποστήριξή μας στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και την προώθηση της ανάπτυξής της θα συνεχιστεί.

7. Αναφέρθηκε ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ισραηλινής Διοίκησης – η οποία συνεχίζει να παραβιάζει τις εκεχειρίες στη Γάζα, να διαπράττει τρομοκρατία εποίκων στη Δυτική Όχθη και να εξαπολύει επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Τζαμιού Αλ-Άκσα, ενώ παράλληλα επιδιώκει να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου – επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η διεθνής κοινότητα έχει κληθεί να υιοθετήσει μια στάση αρχών απέναντι στην επίμονη στάση της Ισραηλινής Διοίκησης, η οποία αγνοεί τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο.

8. Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή μας δέσμευσή για τη διατήρηση της στρατηγικής συνεργασίας που έχει καθιερωθεί με το Ιράκ σε όλους τους τομείς με τη νέα ιρακινή κυβέρνηση. Τονίστηκε η υποστήριξή μας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος σταθερότητας και ασφάλειας στο Ιράκ.

9. Συζητήθηκε η τελευταία κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας· τα μέρη που φέρουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και την επέκτασή της σε γειτονικές περιοχές, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα, παροτρύνθηκαν να λάβουν άμεσα μέτρα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

10. Αξιολογήθηκε η πορεία των εξελίξεων σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο· σημειώθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των φιλικών και αδελφών αφρικανικών εθνών, καθώς και τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην ήπειρο.

11. Συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο.

Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται με σεβασμό προς ενημέρωση του κοινού».

{https://x.com/iletisim/status/2067646028199899630}