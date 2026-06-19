UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Η εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συνιστά μια «θανάσιμη ψευδαίσθηση» για τα παιδιά των Παλαιστινίων, υποστήριξε η UNICEF, επισημαίνοντας ότι από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 265 ανήλικοι.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, ο εκπρόσωπος της UNICEF Τζέιμς Έλντερ, μιλώντας από το Αμάν της Ιορδανίας, τόνισε ότι, παρά τις επανειλημμένες αναφορές στη διεθνή κοινότητα περί κατάπαυσης του πυρός, η πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά σκληρή.

«Εδώ και πολλούς μήνες γίνεται λόγος για εκεχειρία στη Γάζα. Ωστόσο, για τα παιδιά της περιοχής, αυτή η λεγόμενη κατάπαυση πυρός έχει αποδειχθεί μια σκληρή και φονική ψευδαίσθηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από την ανακοίνωση της εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 265 Παλαιστίνια παιδιά σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αριθμό αυτό «αδιανόητο» και «καταστροφικό», υποστηρίζοντας ότι εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ουσιαστική εφαρμογή και αξιοπιστία της συμφωνίας.

Ο Έλντερ σημείωσε ακόμη ότι σχεδόν όλα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σκοτώθηκαν από ενέργειες των ισραηλινών δυνάμεων. Όπως εξήγησε, ελάχιστες περιπτώσεις συνδέονται με πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί ή με δράση παραστρατιωτικών ομάδων, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων αποδίδεται σε αεροπορικά πλήγματα, βομβαρδισμούς και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας, τα επεισόδια βίας συνεχίζονται σε καθημερινή βάση στη Γάζα, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρεί γενικά αξιόπιστα, έως τα μέσα Ιουνίου οι συγκρούσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 992 Παλαιστινίων.

Η UNICEF επισημαίνει επίσης ότι πέρα από τους θανάτους, περισσότεροι από 400 ανήλικοι έχουν τραυματιστεί, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε επίπεδα παιδικής θνησιμότητας που θα προκαλούσαν παγκόσμια κατακραυγή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Δεν πρέπει να θεωρούμε φυσιολογικό κάτι που είναι ξεκάθαρα μη φυσιολογικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Παράλληλα, η UNICEF προειδοποιεί για την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς εκατοντάδων παιδιών εκτός Γάζας προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Όπως ανέφερε ο Έλντερ, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και ιατρικό υλικό επιδεινώνουν την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο λοιμώξεων, σοβαρών επιπλοκών και νέων ακρωτηριασμών.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος της UNICEF υποστήριξε ότι η συνέχιση των θανάτων παιδιών δεν οφείλεται στην απουσία εναλλακτικών λύσεων, αλλά στην έλλειψη της απαραίτητης πολιτικής βούλησης για την προστασία τους.