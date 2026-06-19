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Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Ειδήσεις
15:42 - 19 Ιουν 2026

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Διπλωματικό επεισόδιο έχει δημιουργηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιταλίας, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, τον «ικέτεψε» να βγάλουν μια κοινή φωτογραφία στη σύνοδο κορυφής της G7, με την ίδια, ωστόσο, να απορρίπτει τον ισχυρισμό του ως εντελώς ψευδή.  

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πρώην φίλων δεν αποκαταστάθηκαν στη συνάντηση των ηγετών στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρέθηκαν και για πρώτη φορά μετά το ρήγμα στη σχέση τους.

«Πιθανώς είναι χαρούμενη που της μίλησα. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να της μιλήσω», δήλωσε ο Τραμπ στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7 – δηλώσεις που μεταδόθηκαν σήμερα (19/6) το πρωί.

«Με ικέτεψε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ήθελε τόσο πολύ να βγάλει φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα», είπε ακόμη.

Μελόνι: Η Ιταλία κι εγώ δεν ικετεύουμε ποτέ

Η Μελόνι απάντησε αμέσως με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Χ λέγοντας ότι «η Ιταλία και εγώ δεν ικετεύουμε ποτέ».

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», σχολίασε αρχικά η Μελόνι.

«Όποιες και αν είναι οι πολιτικές προτιμήσεις κάποιου, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα δικαίωμα να χλευάζει ή να προσβάλλει δημόσια τον δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη ενός στενού Ευρωπαίου συμμάχου», ξεκαθάρισε η ίδια.

Κατέληξε, δε, ακόμη πιο αιχμηρά, λέγοντας ότι «η παιδαριώδης και άσκοπα αντιπαραθετική συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ είναι ανάξια του αξιώματος που κατέχει και του μεγάλου έθνους που εκπροσωπεί».

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2067917590945788408}

Στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ και της απάντησης Μελόνι, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του Αμερικανού προέδρου.

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