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Γερμανία: Η δημογραφική γήρανση προκαλεί ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμα επαγγέλματα
Ειδήσεις
10:47 - 23 Ιουν 2026

Γερμανία: Η δημογραφική γήρανση προκαλεί ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμα επαγγέλματα

Reporter.gr Newsroom
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Η συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε επαγγέλματα ζωτικής σημασίας αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά κενά στελέχωσης στη Γερμανία κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με νέα ανάλυση του ινστιτούτου ifo Δρέσδης.

«Οι συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές τα επόμενα δέκα χρόνια σε επαγγέλματα από τα οποία εξαρτάται η καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας, όπως οι δημόσιες μεταφορές, η φροντίδα και η νοσηλευτική», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Έρνστ Γκλέκνερ.

Στις 21 επαγγελματικές κατηγορίες που είχαν χαρακτηριστεί ως κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, το 27% των εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο μέσος όρος ηλικίας στους οδηγούς των δημόσιων μεταφορών και σε ορισμένες ειδικότητες του υγειονομικού τομέα, όπου ήδη καταγράφονται αυξανόμενες ελλείψεις προσωπικού.

Η ανάλυση επισημαίνει επίσης ότι τόσο οι μεγαλύτεροι όσο και οι νεότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται συχνότερα σε θέσεις μερικής απασχόλησης χαμηλού ωραρίου (mini jobs).

Η μελέτη για την ηλικιακή διάρθρωση των επαγγελμάτων και των ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας βασίζεται στα στοιχεία απασχόλησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στο σύνολο των 37 βασικών επαγγελματικών ομάδων, το ποσοστό των εργαζομένων άνω των 55 ετών παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, κυμαινόμενο από περίπου 15% έως και 40%.

Περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε επαγγέλματα που θεωρούνται συστημικά σημαντικά. Παρότι οι κάτοικοι της Ανατολικής Γερμανίας είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με εκείνους της Δυτικής Γερμανίας, η ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο περιοχών. Η κατανομή των ηλικιών μέσα στις επιμέρους επαγγελματικές ομάδες και στα κρίσιμα επαγγέλματα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα. Μόνο στα κρατίδια-πόλεις παρατηρείται ελαφρώς νεότερο εργατικό δυναμικό.

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