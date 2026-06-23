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Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική
17:41 - 23 Ιουν 2026

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

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Τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν τη νέα «σκιώδη κυβέρνηση» και θα σηκώσουν το βάρος της πολιτικής και οργανωτικής αντεπίθεσης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, ανακοίνωσε τα στελέχη που θα αναλάβουν σε όλη τη χώρα την εφαρμογή των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, με τη νέα δομή να αριθμεί συνολικά 50 μέλη, εκ των οποίων 18 γυναίκες και 32 άνδρες.

Από τις 7 Δεσμεύσεις προς τους 6 Πυλώνες και τους 24 Τομείς πολιτικής. Κάθε τομέας αποκτά Τομεάρχη και Ομάδα Πολιτικής που επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις.

Αναλυτικά:

Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

  • Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
  • Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
  • Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
  • Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
  • Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
  • Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
  • Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Ισχυρή Δημοκρατία

  • Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
  • Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
  • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Δίκαιη Ανάπτυξη

  • Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
  • Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
  • Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
  • Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
  • Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
  • Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

  • Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
  • (Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
  • Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
  • Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
  • Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Ψηφιακή Κυριαρχία

  • Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
  • Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
  • Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
  • (Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
  • Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
  • Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
  • (Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
  • Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
  • Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
  • Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
  • Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
  • Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης
Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 17:58
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