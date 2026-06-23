Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Από τις 7 Δεσμεύσεις προς τους 6 Πυλώνες και τους 24 Τομείς πολιτικής. Κάθε τομέας αποκτά Τομεάρχη και Ομάδα Πολιτικής που επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις.
Αναλυτικά:
Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
- Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
- Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
- Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
- Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
- Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
- Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
- Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
- Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
- Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
- Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
- Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
- Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
- (Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
- Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
- Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
- (Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
- Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
- Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
- Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
- (Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
- Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
- (Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
- Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
- Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
- Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
- Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
- Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
- (Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
- Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
- Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
- (Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
- Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
- Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
- Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
- Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
- Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης