«Αποδεκατίζεται» το κόμμα Καρυστιανού – Και δεύτερη αποχώρηση σε μία ημέρα

Με δύο αποχωρήσεις μέσα στην ίδια μέρα βρίσκεται αντιμέτωπη η Μαρία Καρυστιανού.

Μετά τον τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση των Τεμπών, Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (24/6) ότι αποχωρεί από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ήρθε και δεύτερη αποχώρηση.

Αυτή τη φορά πρόκειται για τον πτέραρχο εν αποστρατεία, Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος δήλωσε πως δεν επιθυμεί αν έχει πλέον καμία ανάμειξη με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της ΝΙΚΗΣ, που δίνουν έναν τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης.

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Αιχμές, από την πλευρά του, άφησε και ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος στην πολυσέλιδη επιστολή αποχώρησής του κάνει λόγο για συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, απουσία θεσμών και διαδικασιών, καθώς και για ένα εγχείρημα που, όπως υποστηρίζει, απομακρύνθηκε από το αρχικό όραμα ενός αυθεντικού κινήματος πολιτών.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή είχαν επισημανθεί οργανωτικές αδυναμίες και είχαν κατατεθεί προτάσεις για τη θεσμική συγκρότηση του φορέα, χωρίς όμως να υπάρξει, όπως υποστηρίζει, ουσιαστική ανταπόκριση.

Στρέφει μάλιστα ευθέως τα βέλη του προς τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και λειτούργησε το κόμμα.

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