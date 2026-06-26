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Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη
Ειδήσεις
13:51 - 26 Ιουν 2026

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

Reporter.gr Newsroom
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Οι προσδοκίες των καταναλωτών της Ευρωζώνης για τον πληθωρισμό στους επόμενους 12 μήνες σημείωσαν αισθητή πτώση τον Μάιο, ακόμη και πριν την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που οδήγησε σε αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και σε σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα της ΕΚΤ που δόθηκε σήμερα Παρασκευή στη δημοσιότητα, οι καταναλωτές πλέον αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% για το επόμενο δωδεκάμηνο, από 4% που ήταν η πρόβλεψή τους τον Απρίλιο.

Αντίθετα, οι πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις, οι οποίες θεωρούνται πιο καθοριστικές για τη νομισματική πολιτική, δεν παρουσίασαν ουσιαστικές μεταβολές. Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα τριετίας διατηρήθηκαν στο 2,9%, ενώ για την πενταετία παρέμειναν στο 2,4%.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 7 Μαΐου και 1ης Ιουνίου, δηλαδή πριν από τις εξελίξεις που οδήγησαν ΗΠΑ και Ιράν σε μια πιο σταθερή ειρηνευτική κατεύθυνση. Η επακόλουθη αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων συνέβαλε ώστε οι τιμές του πετρελαίου να επιστρέψουν στα προ-σύγκρουσης επίπεδα, με αναλυτές και αγορές να μειώνουν τις εκτιμήσεις για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Παρά τη βελτίωση των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών, η ΕΚΤ προχώρησε τον Ιούνιο στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων. Στελέχη της Τράπεζας επισημαίνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίζονται πλέον στην ενέργεια, αλλά εξαπλώνονται σε μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας, ενώ τα στοιχεία του Μαΐου κατέδειξαν ενίσχυση του δομικού πληθωρισμού.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι με τα τρέχοντα δεδομένα απαιτούνται επιπλέον μέτρα ώστε ο πληθωρισμός να επανέλθει στον στόχο του 2%. Πιο συγκρατημένες εμφανίζονται η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης βελτίωση στις προσδοκίες για την οικονομική δραστηριότητα. Οι καταναλωτές εκτιμούν πλέον ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μειωθεί κατά 1,7% μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για πτώση 2,2%. Αντίθετα, οι προσδοκίες για την ανεργία κατέγραψαν μικρή άνοδο, με το ποσοστό να τοποθετείται στο 11,3% σε ορίζοντα ενός έτους.

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