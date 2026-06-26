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ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας
Ειδήσεις
16:12 - 26 Ιουν 2026

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας 

Reporter.gr Newsroom
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Στις κλιματιζόμενες αίθουσες του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζουν σήμερα (26/6) μπορεί να απολαμβάνουν μια προσωρινή ανάσα από τις αποπνικτικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν έξω. Ωστόσο, στο εσωτερικό της συνεδρίασης η συζήτηση αναμένεται να είναι εξίσου «καυτή», όπως χαρακτηριστικά τονίζει το Bloomberg.        

Πιο αναλυτικά, οι αρμόδιοι υπουργοί εξετάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις εκπομπές μεθανίου, οι οποίοι έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που προμηθεύουν την Ευρώπη με ενεργειακούς πόρους.

Η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου, ενός αερίου του θερμοκηπίου με σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή στην υπερθέρμανση του πλανήτη από το διοξείδιο του άνθρακα, αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως, εκπρόσωποι της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η πολυπλοκότητα του νέου κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η προοπτική επιβολής υψηλών προστίμων, δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες για τις επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg ότι οι αμερικανικές εξαγωγές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλες αγορές, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρήσει σε χαλάρωση των κανονισμών για το μεθάνιο.

Σε μια σημαντική εξέλιξη, η Γερμανία προσχώρησε πλέον στην ομάδα περίπου δώδεκα κρατών-μελών που ζητούν την τροποποίηση των προτεινόμενων διατάξεων. Η υπουργός Οικονομίας της χώρας, Καταρίνα Ράιχε, δήλωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης ότι η πρόταση παρουσιάζει «σημαντικά προβλήματα εφαρμογής».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό και εκφράζουμε την ανησυχία ότι ο κανονισμός για το μεθάνιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή μας ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, στηρίζοντας την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει η Τσεχία και η Σλοβακία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος είχε δεσμευθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποδυναμώσει τη σχετική νομοθεσία.

Προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση, ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι θα εξετάσει προσεκτικά όλες τις απόψεις που θα διατυπώσουν τα κράτη-μέλη, προσθέτοντας: «Σε μια τόσο ζεστή ημέρα όπως η σημερινή, οφείλουμε επίσης να υπενθυμίζουμε ο ένας στον άλλο ότι ορισμένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως ο κανονισμός για το μεθάνιο, πρέπει να διαφυλαχθούν».

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