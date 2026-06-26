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Προφυλακίστηκε ο καθ&#039; ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη
Ειδήσεις
16:00 - 26 Ιουν 2026

Προφυλακίστηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την Παρασκευή (26/6), με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Πιο αναλυτικά, η απολογία του διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία περίπου στις 11:00 το πρωί, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ κατά την είσοδό του στα δικαστήρια έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από συγγενείς και φίλους του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το flashnews.gr, κατά την απολογία του επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών κατά το στάδιο της προανάκρισης, όταν είχε ομολογήσει την πράξη του.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κακούργημα, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή κίνητρα του εγκλήματος. Η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να επιβεβαίωσε τα βασικά στοιχεία της ομολογίας του κατηγορουμένου, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον 43χρονο ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί τον έθεταν στο επίκεντρο των ερευνών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι μέσα σε μόλις 24 ώρες οι Αρχές είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, ο κατηγορούμενος είχε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων ή στα κίνητρα της δολοφονίας, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι πρόκειται για ζητήματα που εξακολουθούν να ερευνώνται και αναμένεται να διαλευκανθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

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