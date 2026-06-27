Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς οι διασώστες δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει πλέον τους 920 νεκρούς, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις διάσωσης ενισχύονται με τη συνδρομή διεθνών αποστολών, την ώρα που κάτοικοι των πληγεισών περιοχών καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις σε μέσα, μηχανήματα και κρατική παρουσία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjs4hukfiw1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ενισχύονται οι διεθνείς αποστολές διάσωσης

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.600 διασώστες από το εξωτερικό έχουν ήδη φτάσει στη χώρα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών Όλιβερ Μπλάνκο, μέσα στις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν 17 ειδικές πτήσεις που μετέφεραν προσωπικό έκτακτης ανάγκης, ενώ μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένονται ακόμη 25 αεροσκάφη με νέες αποστολές.

Παράλληλα, η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε ότι ακόμη δέκα χώρες πρόκειται να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις, ενώ περίπου 14.000 στελέχη στρατού και αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στη Λα Γκουάιρα για την τήρηση της τάξης, την υγειονομική υποστήριξη και τη συνδρομή στις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση ευχαρίστησε δημόσια τη διεθνή κοινότητα για τη βοήθεια και την αλληλεγγύη που παρέχει στη χώρα τις κρίσιμες αυτές ώρες.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια

Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν κυρίως στις περιοχές της Λα Γκουάιρα και του Καράκας, όπου έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Ιδιαίτερα στη Λα Γκουάιρα, έναν από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας, περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ωστόσο, μέχρι και την Παρασκευή πολλές συνοικίες παρέμεναν χωρίς ουσιαστική παρουσία κρατικών συνεργείων, με συγγενείς αγνοουμένων και εθελοντές να προσπαθούν μόνοι τους να απομακρύνουν συντρίμμια, ακόμη και σκάβοντας με γυμνά χέρια, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν εγκλωβισμένους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjtrzfet7nl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Περιορισμοί στην πρόσβαση των πληγεισών περιοχών

Οι αρχές προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στο κλείσιμο του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τη Λα Γκουάιρα με το Καράκας, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κυκλοφορία δυσχέραινε τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Πλέον, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδική άδεια, ενώ δημοσιογράφοι του Reuters ανέφεραν ότι εμποδίστηκαν να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο. Ο παλαιότερος επαρχιακός δρόμος που παραμένει ανοιχτός παρουσίαζε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjr2q6tnui9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προβλήματα ηλεκτροδότησης και ανθρωπιστική βοήθεια

Οι καταστροφές προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ, περίπου το 60% της ηλεκτροδότησης έχει πλέον αποκατασταθεί, αν και περιοχές κοντά στο επίκεντρο των σεισμών εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από μεγάλες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας, με χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν για τους πληγέντες.

Πάνω από 54.000 αγνοούμενοι

Παρότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους ή εγκλωβισμένους, διαδικτυακή πλατφόρμα που προωθεί η αντιπολίτευση συγκεντρώνει ήδη περισσότερες από 54.000 δηλώσεις εξαφάνισης πολιτών.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 10.000 νεκρούς, γεγονός που θα κατατάξει την καταστροφή ανάμεσα στις πλέον φονικές που έχουν καταγραφεί στη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την καταστροφή, ενώ οι οικονομικές ζημιές υπολογίζονται ήδη σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΗΠΑ: Βοήθεια 150 εκατ. δολαρίων και χαλάρωση κυρώσεων

Η τραγωδία προκάλεσε και έντονη διεθνή κινητοποίηση.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι χαλαρώνουν προσωρινά μέρος των κυρώσεων προς τη Βενεζουέλα, ενώ αποστέλλουν δύο πολεμικά πλοία, καθώς και εναέρια μέσα για τη στήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης.

Στις αποστολές συμμετέχουν και ειδικές ομάδες από το Ελ Σαλβαδόρ, με τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε να ανακοινώνει μέσω των κοινωνικών δικτύων επιτυχείς απεγκλωβισμούς, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη κοπέλα.

Δεν επηρεάστηκε η παραγωγή πετρελαίου

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, η υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας, Πάουλα Ενάο, διαβεβαίωσε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Όπως ανέφερε, η παραγωγή συνεχίζεται κανονικά και η τροφοδοσία της χώρας με καύσιμα δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Οργή πολιτών για την ανταπόκριση των αρχών

Στις πληγείσες περιοχές αυξάνονται οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για την καθυστέρηση της κρατικής παρέμβασης.

Στη Λα Γκουάιρα, όπου βρίσκεται και το βασικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, πολλοί πολίτες συνεχίζουν μόνοι τους τις προσπάθειες αναζήτησης συγγενών κάτω από τα ερείπια.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες οικογενειών που σκάβουν με τα χέρια ανάμεσα στα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους.

«Οι αρχές είναι άχρηστες. Ο στρατός θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, εκφράζοντας την αγανάκτηση πολλών πολιτών.

Παράλληλα, κατά την επίσκεψη της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ σε περιοχή του Καράκας όπου κατέρρευσε πολυκατοικία, συγγενείς αγνοουμένων την υποδέχθηκαν με έντονες αποδοκιμασίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την τραγωδία αντί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Καθώς οι ώρες περνούν, οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την πορεία των ερευνών όσο και για τη διαχείριση μιας από τις πιο πολύνεκρες φυσικές καταστροφές που έχει βιώσει η Βενεζουέλα.