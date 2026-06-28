Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Η εκρηκτική ανάπτυξη της διαστημικής οικονομίας δεν δημιουργεί μόνο νέους δισεκατομμυριούχους, αλλά και μια από τις πιο ελκυστικές αγορές εργασίας παγκοσμίως. Μετά τη θριαμβευτική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο, η οποία αποτίμησε την εταιρεία στα 2 τρισ. δολάρια, ολόκληρος ο κλάδος περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν επειγόντως εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με το CNBC, η παγκόσμια διαστημική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 9%, ενώ στις ΗΠΑ η συνολική αξία της έφτασε το ιστορικό υψηλό των 613 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η άνθηση αυτή αποτυπώνεται και στην αγορά εργασίας: περισσότεροι από 373.000 εργαζόμενοι απασχολούνται σήμερα στον ιδιωτικό διαστημικό τομέα, με την απασχόληση να έχει αυξηθεί κατά 27% την τελευταία δεκαετία, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της αμερικανικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή των νέων. Σχεδόν οι μισές νέες θέσεις καλύπτονται από εργαζομένους κάτω των 35 ετών, την ώρα που άλλοι κλάδοι δυσκολεύονται να προσελκύσουν νεότερες γενιές.

Ταυτόχρονα, οι απολαβές παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Οι ετήσιοι μισθοί κυμαίνονται συνήθως από 100.000 έως 135.000 δολάρια, ενώ οι μεγάλες εταιρείες προσφέρουν συχνά και μετοχικά κίνητρα. Η περίπτωση της SpaceX αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι που κατείχαν μετοχές πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο είδαν την περιουσία τους να εκτοξεύεται, με περισσότερους από 100 να αποκτούν περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Παρά την ελκυστικότητα του κλάδου, οι εταιρείες δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Revelio Labs, οι αγγελίες εργασίας στον διαστημικό τομέα αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40% σε ετήσια βάση, την ώρα που συνολικά οι διαθέσιμες θέσεις στην αμερικανική αγορά μειώθηκαν κατά 5%.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε μηχανικούς ασφαλείας, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς ολοκλήρωσης συστημάτων, αξιοπιστίας και hardware. Παράλληλα, η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη τεχνιτών, συγκολλητών και εξειδικευμένων εργαζομένων στην παραγωγή, καθώς ανταγωνίζεται κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ημιαγωγοί και η βιοτεχνολογία για το ίδιο ανθρώπινο δυναμικό.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο καθώς περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας απαιτούν γνώσεις STEM, ενώ μόνο περίπου το ένα τέταρτο του αμερικανικού εργατικού δυναμικού διαθέτει αντίστοιχη εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και η ίδια η SpaceX προειδοποίησε στο ενημερωτικό δελτίο της πριν από την IPO πως η δυσκολία προσέλκυσης και διατήρησης εξειδικευμένων μηχανικών αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό, ολοένα περισσότερες διαστημικές εταιρείες επενδύουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και συνεργασίες με πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν τη νέα γενιά επιστημόνων και τεχνικών που θα στηρίξει την επόμενη μεγάλη έκρηξη της διαστημικής οικονομίας.