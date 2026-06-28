Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Η βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Νεβάδα Ντίνα Τίτους αναλαμβάνει πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για να αποτραπεί ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμυντικής συμφωνίας με την Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το σχέδιο επιστολής, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών, οι βουλευτές καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αρμοδιότητές της, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, εφόσον δεν έχει προηγηθεί επίλυση του ζητήματος των ρωσικών πυραύλων S-400 και των κυρώσεων CAATSA.

Η επιστολή θα αποσταλεί στον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Στιβ Σκαλίζ και στον ηγέτη των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφρις. Σε αυτή επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακάμψει τις προβλέψεις της αμερικανικής νομοθεσίας όσο η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί στην κατοχή της το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όταν απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία με μια «μεγάλη τσάντα δώρων», αναφερόμενος στους κινητήρες της General Electric και στα F-35, απάντησε θετικά. Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά στις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τις οποίες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εξέταση του νομικού πλαισίου μιας πιθανής πώλησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την προμήθεια των S-400, καθώς η Ουάσιγκτον εκτίμησε ότι το ρωσικό σύστημα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού. Τον Δεκέμβριο του 2020 επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών βάσει του νόμου CAATSA, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ.

Οι συντάκτες της επιστολής υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Τουρκία έχει απομακρύνει ή παροπλίσει τους S-400, ούτε ότι έχει αντιμετωπίσει τις αιτίες που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων. Παράλληλα, επικαλούνται και τον αμερικανικό αμυντικό προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία, εκτός εάν η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον το συγκεκριμένο σύστημα και δεσμευθεί ότι δεν θα αποκτήσει αντίστοιχο εξοπλισμό στο μέλλον.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 3 Ιουνίου 2026, κατά την οποία ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από τον νόμο να διατηρήσει τις κυρώσεις και δεν μπορεί να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έγκαιρη κινητοποίηση του Κογκρέσου απέναντι σε ενδεχόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει ξανά τον δρόμο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, με το επιχείρημα ότι πρόκειται όχι μόνο για ζήτημα αμυντικής πολιτικής αλλά και για θέμα συμμόρφωσης με την ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ελέγχου των Εξαγωγών Όπλων, το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια πώληση όπλων μέσω κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας μετά την επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης. Ωστόσο, για να ανατραπεί μια προεδρική απόφαση απαιτείται έγκριση και από τα δύο νομοθετικά σώματα, ενώ σε περίπτωση προεδρικού βέτο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αναστολή μιας κυβερνητικής επιλογής.

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