Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Μετωπική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον ευθέως «loser» (αποτυχημένο), σε μια από τις πιο αιχμηρές δημόσιες παρεμβάσεις του μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με εμτάδοση του Guardian, μιλώντας σε εκδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μέριλαντ, ο 83χρονος πρώην πρόεδρος επιτέθηκε με σφοδρότητα στον διάδοχό του, κατηγορώντας τον για ανικανότητα, διαφθορά και ακραίο ναρκισσισμό.

«Τι λούζερ!», είπε χαρακτηριστικά, αφού απαρίθμησε μια σειρά από αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπως την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων, την προσθήκη του ονόματός του στο Κέντρο Κένεντι –η οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκε με δικαστική απόφαση–, αλλά και τα σχέδιά του για την ανέγερση θριαμβικής αψίδας.

Ο Μπάιντεν υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η «ματαιοδοξία» του Τραμπ, αλλά κυρίως η «διαφθορά σε πρωτοφανή κλίμακα». Ως παράδειγμα ανέφερε έργο ανακαίνισης της δεξαμενής του Μνημείου του Λίνκολν, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό σύμβαση εκατομμυρίων δολαρίων σε δωρητή και γείτονα του Τραμπ στη Φλόριντα.

Παράλληλα, επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης να αποζημιώσει πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και στη συνέχεια έλαβαν προεδρική χάρη.

Ο πρώην πρόεδρος δεν άφησε εκτός κριτικής ούτε την εξωτερική πολιτική του Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι έχει υπονομεύσει τη διεθνή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει αποδυναμώσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Έχει μειώσει το κύρος της Αμερικής στον κόσμο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια μετά το τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ, το οποίο οδήγησε τελικά τον Μπάιντεν στην απόφαση να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα του 2024. Έκτοτε ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, επικρατώντας της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

Η δημόσια εμφάνιση του Μπάιντεν συμπίπτει με την αυξημένη παρουσία της οικογένειάς του στη δημόσια ζωή, καθώς η σύζυγός του Τζιλ προωθεί τα απομνημονεύματά της, ενώ ο γιος του Χάντερ έχει επανέλθει στο προσκήνιο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πάντως, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ προκάλεσε και προβληματισμό, καθώς φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στον προσανατολισμό και την κίνησή του, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για την υγεία του.

{https://x.com/StopHidingBiden/status/2071098348229349627}