ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Σοβαρή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών στην ανθρώπινη υγεία απηύθυνε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, να επισημαίνει ότι ο πρόσφατος καύσωνας στην Ευρώπη συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θανάτους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε ότι από τις 21 Ιουνίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.300 θάνατοι που αποδίδονται στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη αποτελεί σήμερα την ήπειρο που θερμαίνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στον κόσμο, περίπου δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες ζέστης, ενώ οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δοκιμάζονται από την αυξημένη ζήτηση.

Ο Δρ. Τέντρος απέδωσε την ολοένα συχνότερη εμφάνιση τέτοιων ακραίων φαινομένων στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, σημειώνοντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε χαρακτηρίζονταν ως γεγονότα «μιας φοράς ανά γενιά» πλέον εκδηλώνονται σχεδόν κάθε χρόνο.

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Την περασμένη εβδομάδα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία, ο υδράργυρος πλησίασε ή και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας στην κατάρριψη πολλών θερμοκρασιακών ρεκόρ.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ χαρακτήρισε τη θερμική καταπόνηση «σιωπηλό δολοφόνο», επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι εργασίας και τα σχολικά κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν τόσο ακραίες θερμοκρασίες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Δρ. Τέντρος είχε τονίσει πως περίπου 500.000 άνθρωποι παγκοσμίως χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών των θανάτων θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί μέσω κατάλληλων μέτρων πρόληψης και καλύτερης προετοιμασίας απέναντι στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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