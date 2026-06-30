ifo: Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους

Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών του ifo υποχώρησε στις 26,4 μονάδες τον Ιούνιο, από 30,0 μονάδες το Μάιο.

«Η πτώση των τιμών της ενέργειας, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω από τις ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στη Γερμανία όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές. Ωστόσο, οι τιμές παραγωγού και καταναλωτή είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Timo Wollmershäuser, επικεφαλής του Τμήματος Προβλέψεων του ifo.

Από το Μάρτιο, οι προσδοκίες για τις τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από το μέσο όρο των 18,3 μονάδων που καταγράφηκε κατά την περίοδο 2023–2025.

Να σημειωθεί ότι οι προσδοκίες για τις τιμές μειώθηκαν ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε από 41,2 σε 30,2 μονάδες. Στις μη ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι πιέσεις στις τιμές επίσης αποκλιμακώθηκαν κάπως, με το δείκτη να μειώνεται από 30,3 σε 27,1 μονάδες.

Στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, οι προσδοκίες για τις τιμές μειώθηκαν από 25,0 και 48,7 μονάδες, αντίστοιχα, σε 21,4 και 42,2 μονάδες. Στη μεταποίηση, ο δείκτης υποχώρησε στις 28,5 μονάδες, από 31,6 μονάδες το Μάιο.

Οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων σχεδιάζουν πλέον πολύ λιγότερο συχνά να προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών: ο σχετικός δείκτης μειώθηκε από 19,6 σε 12,7 μονάδες. Οι πληθωριστικές πιέσεις στο λιανικό εμπόριο τροφίμων αποκλιμακώθηκαν ελαφρώς, με το δείκτη να υποχωρεί από 55,3 σε 48,5 μονάδες, παραμένουν όμως σε υψηλά επίπεδα.