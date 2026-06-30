Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Η μεγαλύτερη τεχνολογική επένδυση στην ιστορία του ομίλου αλλάζει το μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύει την τεχνητή νοημοσύνη, επεκτείνει τις ψηφιακές υπηρεσίες και μετατρέπει το mobile banking σε ολοκληρωμένο οικοσύστημα οικονομικής διαχείρισης.

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028 δρομολογεί η Eurobank απαντώντας στις σύγχρονες τραπεζικές προκλήσεις, σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν υλοποιηθεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρθηκε σε ειδική εκδήλωση το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6), η επένδυση σηματοδοτεί τη μετάβαση της τράπεζας σε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο, όπου η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές cloud και η κυβερνοασφάλεια λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες για την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Όπως, δε, αναφέρθηκε, η νέα στρατηγική δεν περιορίζεται στον εκσυγχρονισμό των τραπεζικών συναλλαγών. Αντίθετα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που θα συνοδεύει τον πελάτη σε κάθε οικονομική του ανάγκη, από τις καθημερινές πληρωμές και τις αποταμιεύσεις έως τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση κατοικίας και τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων.

Ψηφιακό DNA

Με βάση τα όσα ανέφεραν τα στελέχη της τράπεζας, η εικόνα της μετάβασης αποτυπώνεται ήδη στους βασικούς δείκτες λειτουργίας της τράπεζας. Σήμερα το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, περισσότεροι από δύο στους τρεις πελάτες χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτάται πλέον εξ ολοκλήρου μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές της Eurobank. Παράλληλα, καθημερινά διεκπεραιώνονται περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική μεταβολή στις τραπεζικές συνήθειες των πελατών.

Το Eurobank Campus ως κέντρο τεχνολογικής ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι η όλη στρατηγική παρουσιάστηκε στο Eurobank Campus, το οποίο εξελίσσεται στο επιχειρησιακό κέντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου. Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εξυπηρέτησε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πελάτες και φιλοξενεί περίπου 2.500 εργαζόμενους.

Παράλληλα, στο Digital & Technology Hub απασχολούνται περισσότερα από 1.600 εξειδικευμένα στελέχη τεχνολογίας, οργανωμένα σε περισσότερες από 30 διατμηματικές ομάδες ανάπτυξης. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους υλοποίησαν περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές λειτουργίες, επιταχύνοντας σημαντικά τον ρυθμό παραγωγής νέων υπηρεσιών.

Από την ψηφιοποίηση στην εξατομικευμένη τραπεζική

Κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι η επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν αφορά απλώς την αυτοματοποίηση διαδικασιών, αλλά τη δημιουργία μιας διαφορετικής εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Χαρακτηριστικά, ο Group Chief Digital Officer της Eurobank, Κωνσταντίνος Πάικος, περιέγραψε τη νέα στρατηγική ως μετάβαση σε ένα μοντέλο τραπεζικής που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε κάθε υπηρεσία να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη.

Η στρατηγική οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες – Cognitive, Conversational και Commercial – με στόχο τη δημιουργία μιας περισσότερο προσωποποιημένης σχέσης με τον πελάτη. Όπως τόνισε, η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, αλλά στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρει η τράπεζα.

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται βασικό εργαλείο λειτουργίας

Η τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια, αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Eurobank. Η EVA αποτέλεσε το πρώτο βήμα, όμως ο σχεδιασμός επεκτείνεται σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εφαρμογών που θα υποστηρίζει τόσο τους πελάτες όσο και τους εργαζόμενους.

Η επικεφαλής του GenAI Center of Excellence & Innovation, Μαρία Λεοντίου, παρουσίασε το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων εφαρμογών, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται σε ισχυρούς κανόνες διακυβέρνησης (AI Governance), με έμφαση στη διαφάνεια, την ασφάλεια και τον ανθρώπινο έλεγχο.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Ταυτόχρονα, η Eurobank επενδύει σημαντικά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 17.000 ώρες εκπαίδευσης σε τεχνολογίες AI, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων.

Η στρατηγική αυτή συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με τις οποίες η τραπεζική εισέρχεται σε μία εποχή υπερ-εξατομίκευσης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως προσωπικός οικονομικός σύμβουλος για κάθε πελάτη.

Το mobile banking μετατρέπεται σε ψηφιακό οικονομικό κέντρο

Παράλληλα, το εφαρμογή mobile banking αποκτά πλέον πολύ ευρύτερο ρόλο από εκείνον της διεκπεραίωσης συναλλαγών.

Οι πελάτες μπορούν ήδη να ανοίγουν λογαριασμό εξ αποστάσεως μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης με selfie, να διαχειρίζονται τις καθημερινές δαπάνες τους, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προσφορές, να αποκτούν την Travelers Prepaid για τα ταξίδια τους και να αξιοποιούν την υπηρεσία EveryDay Invest.

Η τελευταία λειτουργεί ως ένας ψηφιακός επενδυτικός βοηθός, προτείνοντας διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ κάθε χρήστη και καθιστώντας τις επενδυτικές υπηρεσίες περισσότερο προσβάσιμες ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία.

Παράλληλα, η τράπεζα διευρύνει το ψηφιακό χαρτζιλίκι και ενσωματώνει διαρκώς νέες καθημερινές υπηρεσίες στην ίδια εφαρμογή, ενισχύοντας τον στόχο δημιουργίας ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ψηφιοποίηση και στη στεγαστική πίστη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στεγαστική χρηματοδότηση. Το επόμενο διάστημα οι πελάτες θα μπορούν να ολοκληρώνουν ψηφιακά ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής αίτησης για στεγαστικό δάνειο, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός της Eurobank δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγηση δανείων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας κατοικίας, που θα καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής της αγοράς ενός ακινήτου – από την αναζήτηση και τη χρηματοδότηση μέχρι την ασφάλιση, τις υπηρεσίες συντήρησης και την ανακαίνιση.

Διασυνοριακές πληρωμές με το IRIS Europa

Στο πεδίο των ευρωπαϊκών πληρωμών, η Eurobank επεκτείνει τις δυνατότητες του IRIS Europa, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων μέσα από το ίδιο ψηφιακό περιβάλλον.

Η υπηρεσία αναμένεται να ενισχύεται σταδιακά με τη συμμετοχή περισσότερων τραπεζών και χωρών, διευρύνοντας τις δυνατότητες άμεσων πληρωμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ψηφιακές υπηρεσίες και για τις επιχειρήσεις

Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιούνται και στον τομέα της επιχειρηματικής τραπεζικής. Η υπηρεσία v-Banking έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 60.000 συνομιλίες, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά επιχειρηματικούς πελάτες.

Παράλληλα, περίπου το 30% των συναλλαγών των επιχειρήσεων πραγματοποιείται πλέον μέσω των ψηφιακών καναλιών της τράπεζας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση και του επιχειρηματικού κόσμου σε ένα περισσότερο ψηφιοποιημένο μοντέλο λειτουργίας.

Κυβερνοασφάλεια ως στρατηγική προτεραιότητα

Η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια.

Η Eurobank αναγνωρίζει ότι οι σύγχρονες ηλεκτρονικές απάτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου παράγοντα, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες μορφές απειλών.

Για τον λόγο αυτό επεκτείνει τόσο τα εργαλεία προστασίας όσο και τις δράσεις ενημέρωσης των πελατών, παρέχοντας δυνατότητες άμεσης διαχείρισης των καρτών, γρήγορου αποκλεισμού συναλλαγών και ταχύτερης επικοινωνίας με την τράπεζα σε περιπτώσεις ύποπτης δραστηριότητας.

Διεύρυνση της συνεργασίας με τη Mastercard

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τη Mastercard.

Η συνεργασία πλέον επεκτείνεται πέρα από τις υπηρεσίες πληρωμών, δίνοντας στους κατόχους καρτών Eurobank Mastercard πρόσβαση στην πλατφόρμα Priceless, η οποία περιλαμβάνει ταξιδιωτικές εμπειρίες, αθλητικά γεγονότα, κινηματογράφο, μουσικές εκδηλώσεις και αποκλειστικά προνόμια.

Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, οι κάτοχοι των συγκεκριμένων καρτών θα έχουν επίσης δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης στην προπώληση εισιτηρίων για μεγάλες μουσικές διοργανώσεις πριν από τη διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, υπενθυμίστηκε ότι μέσω του προγράμματος επιβράβευσης η Eurobank έχει επιστρέψει στους πελάτες της συνολικά 272 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τη συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η επόμενη ημέρα της τραπεζικής

Ουσιαστικά, το επενδυτικό πρόγραμμα του 1 δισ. ευρώ αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Eurobank να μεταβεί από την ψηφιακή τραπεζική στην εποχή της «έξυπνης» τραπεζικής χωρίς, όμως, να αποστεί από το βασικό πυρήνα των «τραπεζικών αξιών» που τη χαρακτηρίζουν και δίνουν το αναγκαίο σήμα αξιοπιστίας, και ασφάλειας που είναι κλειδί για κάθε τράπεζα.

Πάντως, στο φόντο αλλαγών στις τάσεις της νέας γενιάς, αλλά και του ισχυρού ανταγωνισμού, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, την αξιοποίηση των δεδομένων, τις σύγχρονες υποδομές και την περαιτέρω ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών στο mobile banking, η τράπεζα επιχειρεί να δημιουργήσει μια ενιαία ψηφιακή εμπειρία που θα καλύπτει ολοκληρωμένα τις οικονομικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Το μεγάλο στοίχημα, όπως αναδείχθηκε και κατά την παρουσίαση της στρατηγικής, δεν είναι μόνο η τεχνολογική υπεροχή, αλλά η δυνατότητα μετατροπής της καινοτομίας σε απλούστερες, ασφαλέστερες και περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία πιο άμεση, αποτελεσματική και ουσιαστική και βέβαια ελκυστική για τη νέα γενιά.