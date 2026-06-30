ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ακρίβεια: Η δύσκολη εξίσωση των συμφωνιών κυβέρνησης-αγοράς για τις τιμές
Οικονομία
09:08 - 30 Ιουν 2026

Ακρίβεια: Η δύσκολη εξίσωση των συμφωνιών κυβέρνησης-αγοράς για τις τιμές

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το πιο πιεστικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, προκαλώντας σημαντική φθορά στην κυβέρνηση, η οποία αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συμφωνία που επετεύχθη στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ της κυβέρνησης, των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η βασική αλλαγή αφορά την κατάργηση από την 1η Ιουλίου του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, μέτρο που ίσχυε από τον Μάρτιο του 2026. Ως αντάλλαγμα για την άρση του περιορισμού, η κυβέρνηση εξασφάλισε –όπως υποστηρίζει– τη δέσμευση των επιχειρήσεων ότι δεν θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, διατηρώντας παράλληλα τις μειώσεις που είχαν καταγραφεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η συμφωνία δεν περιορίζεται στο «πάγωμα» των τιμών για το καλοκαίρι, αλλά ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά αγαθά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» για την προστασία του καταναλωτή.

Χαρακτηριστικά, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι «στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως αύξηση». Σημείωσε μάλιστα ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6%, εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, που είχαμε εκτάκτως επιβάλει.

Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς». Στη συνέχεια, τόνισε ο υπουργός θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση εκτιμά ότι έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία με τη συμμετοχή της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου και της νέας Ανεξάρτητης Αρχής που θα εποπτεύει την αγορά.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα: ποια προϊόντα θα ενταχθούν στο πακέτο μειώσεων, ποιο θα είναι το εύρος των παρεμβάσεων και αν αυτές θα αφορούν μόνο τυποποιημένα τρόφιμα ή και νωπά προϊόντα, όπως το κρέας, όπου καταγράφονται σήμερα οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Τι αλλάζει άμεσα

  • Από 1η Ιουλίου: Καταργείται το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων.
  • Ιούλιος – Αύγουστος: Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται για καμία νέα ανατίμηση.
  • Διατηρούνται οι μειώσεις που είχαν επιτευχθεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων.
  • Από τις αρχές Σεπτεμβρίου: Η κυβέρνηση προαναγγέλλει πακέτο μειώσεων τιμών σε βασικά είδη, το οποίο θα οριστικοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Η πολιτική διάσταση

Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας περνά πλέον σε μια νέα φάση, με μεγαλύτερη συμμετοχή της αγοράς και λιγότερη εξάρτηση από διοικητικά μέτρα όπως το πλαφόν. Παράλληλα, προβάλλει ως «δαμόκλειο σπάθη» τους εντατικούς ελέγχους και τα υψηλά πρόστιμα που έχει ήδη επιβάλει η ΔΙΜΕΑ σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας

Παρά ταύτα, πολλοί φορείς επισημαίνουν ότι οι παρεμβάσεις αυτές έχουν κυρίως βραχυπρόθεσμο και διαχειριστικό χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες των ανατιμήσεων. Υποστηρίζουν ότι για να υπάρξει μόνιμη αποκλιμάκωση απαιτούνται πιο δομικές λύσεις, όπως μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση του ανταγωνισμού και αλλαγές στη φορολογία βασικών αγαθών.

Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη:

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ελέγχους, πρόστιμα ή πλαφόν, αλλά με μια ευρύτερη εθνική κοινωνική συμφωνία και με μέτρα όπως η μείωση των έμμεσων φόρων και του ενεργειακού κόστους».

Παράλληλα προσθέτει ότι «η Πολιτεία καλείται να διασφαλίσει ένα φιλικό φορολογικό περιβάλλον, να μειώσει το ενεργειακό και διοικητικό κόστος και να αποτρέψει αθέμιτες πρακτικές. Μια φορολογική μεταρρύθμιση με «δύο συντελεστές ΦΠΑ» θα μπορέσει να διατηρήσει τα δημόσια έσοδα στα ίδια επίπεδα και παράλληλα να πάψει η ελληνική αγορά να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με αντιπαραθέσεις».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου έθεσε το ερώτημα: «Αν υπάρχει συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών, γιατί αυτές να εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο και όχι άμεσα; Απαιτούνται εδώ και τώρα πολιτικές που θα σταματήσουν τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια αλλά και θα δίνουν προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης σε κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση της χώρας.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς «ζυγίζει» η αγορά το νέο ευρωπαϊκό τέλος για Temu και Shein – «Καμπανάκι» για ίσους όρους ανταγωνισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ

Πώς «ζυγίζει» η αγορά το νέο ευρωπαϊκό τέλος για Temu και Shein – «Καμπανάκι» για ίσους όρους ανταγωνισμού

ΕΟΠΑΕ: Ο Γεωργιάδης κλείνει ραντεβού στους εργαζομένους με τη διοίκηση – Νέες καταγγελίες
Πολιτική

ΕΟΠΑΕ: Ο Γεωργιάδης κλείνει ραντεβού στους εργαζομένους με τη διοίκηση – Νέες καταγγελίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια
Οικονομία

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις
Πολιτική

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν
Οικονομία

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 10:14

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 10:10

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 09:56

ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 09:55

ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 09:45

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 09:29

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:18

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 09:16

ifo: Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους

Οικονομία
30/06/2026 - 09:08

Ακρίβεια: Η δύσκολη εξίσωση των συμφωνιών κυβέρνησης-αγοράς για τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 09:07

Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:03

Στρατηγική κατευνασμού Καραμανλή - Σαμαρά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 08:53

Πώς «ζυγίζει» η αγορά το νέο ευρωπαϊκό τέλος για Temu και Shein – «Καμπανάκι» για ίσους όρους ανταγωνισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:46

Η Ευρώπη «βράζει» και το ηλεκτρικό δίκτυο δοκιμάζεται στα όριά του

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:31

Μονακό: Έκρηξη με παγιδευμένο δέμα – Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:22

Λήγει η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:15

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Οργή για την αργή κρατική βοήθεια

Πολιτική
30/06/2026 - 08:01

ΕΟΠΑΕ: Ο Γεωργιάδης κλείνει ραντεβού στους εργαζομένους με τη διοίκηση – Νέες καταγγελίες

Περιβάλλον
30/06/2026 - 07:57

Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση «στεγνώνει» τα ιστορικά αμπέλια – Αγώνας δρόμου για να σωθεί το Ασύρτικο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 07:45

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ