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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές
Ειδήσεις
22:45 - 30 Ιουν 2026

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην πρώην πολιτική ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έρευνα επιβεβαιώθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι έρευνες αφορούν τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων κατά την περίοδο 2019-2024 από την πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει επί του παρόντος έρευνες στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της εν εξελίξει διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την περίοδο 2019-2024», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η πολιτική ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» συγκέντρωνε μέχρι πρόσφατα αρκετά κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, μεταξύ των οποίων και ο γαλλικός Εθνικός Συναγερμός.

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της υπόθεσης, τα πρόσωπα που ερευνώνται ή το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που φέρονται να αποτέλεσαν αντικείμενο της διερεύνησης, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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