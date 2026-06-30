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Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών
Ειδήσεις
22:59 - 30 Ιουν 2026

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας από τις συνέπειες της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην εμπορική πολιτική της Ένωσης για έναν στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό κλάδο.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον εκτελεστικό κανονισμό που καθορίζει τον τρόπο κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων της ΕΕ. Η απόφαση αυτή έρχεται να διαμορφώσει το νέο καθεστώς που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο μέτρο διασφάλισης για τον χάλυβα, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και τη θωράκισή της απέναντι στις πιέσεις που δημιουργεί η υπερβάλλουσα παραγωγή σε διεθνές επίπεδο.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη μείωση των συνολικών δασμολογικών ποσοστώσεων, σε συνδυασμό με την επιβολή υψηλότερου δασμού για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τα καθορισμένα όρια. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ποσοστώσεις δασμολογικής ατέλειας ορίζονται σε 18,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ενώ για τις ποσότητες που εισάγονται πέραν των προβλεπόμενων ποσοστώσεων επιβάλλεται δασμός 50%. Το μέτρο καλύπτει 26 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων βασίζεται σε ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων κριτηρίων που προβλέπει ο νέος κανονισμός. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει προβλέψιμη πρόσβαση των προμηθευτών τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά, εφαρμόζοντας παράλληλα μια δίκαιη και αντικειμενική διαδικασία κατανομής. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα επιδιώκει να διατηρήσει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού προς όφελος των ευρωπαϊκών βιομηχανιών που χρησιμοποιούν χάλυβα ως πρώτη ύλη.

Παράλληλα, εισάγεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό σύστημα ιχνηλασιμότητας για τις εισαγωγές χάλυβα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού της ΕΕ. Στο εξής, οι εισαγωγείς θα υποχρεούνται να δηλώνουν τον τόπο «τήξης και έκχυσης» του χάλυβα, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την προέλευση του προϊόντος και διευκολύνοντας τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το νέο καθεστώς αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, διασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της εγχώριας παραγωγής, στη διατήρηση επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς και στη διαφάνεια του διεθνούς εμπορίου χάλυβα.

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