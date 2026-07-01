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Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις
20:00 - 01 Ιουλ 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πιο αναλυτικά, στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, επτά κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τρεις διαφορετικές συνοικίες της πόλης. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 15χρονος, ενώ τραυματίστηκαν 32 άτομα, όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ.

Στην περιοχή της Οδησσού, στα νότια της χώρας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα βαλλιστικού πυραύλου, το οποίο προκάλεσε και πυρκαγιά σε εγκατάσταση επιχείρησης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεχ Κίπερ.

Στην περιοχή της Χερσώνας, μίνι λεωφορείο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 18χρονης που, όπως αναφέρεται, κατευθυνόταν στο πανεπιστήμιο για την εγγραφή της, καθώς και ενός ακόμη ατόμου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ολεξάντρ Προκούντιν. Επιπλέον, εννέα επιβάτες τραυματίστηκαν.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, επίθεση με drone σε διοικητικό κτίριο στη Χερσώνα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ακόμη ατόμου και τον τραυματισμό δύο άλλων, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

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