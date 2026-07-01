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Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της
Ειδήσεις
20:02 - 01 Ιουλ 2026

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Reporter.gr Newsroom
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Κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα έπειτα από εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της.      

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), όταν άγνωστοι προχώρησαν σε εμπρησμό στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτευτής. Η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, οι δύο γυναίκες φέρεται να υπέστησαν εγκαύματα, με τη μητέρα της κας. Νέστορα να μεταφέρεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Σε νεότερη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά «Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων!».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djndoz1lj175?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 20:27
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