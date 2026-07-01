Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σαράντα αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από αυτές οι 33 τέθηκαν υπό έλεγχο και αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 7 ακόμη περιστατικά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, για λόγους ασφάλειας.