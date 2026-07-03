Ιστορική διάσκεψη της ΕΕ για τη νησιωτικότητα στην Κύπρο

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες της Ε.Ε.», πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου στις 25 και 26 Ιουνίου 2026 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για μία ιστορική διάσκεψη της Ε.Ε. καθώς για πρώτη φορά έχουμε ένα κείμενο στρατηγικής για τη νησιωτικότητα», τονίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR) Γιάννης Ρούσσος.

«Η πραγματική πρόκληση είναι πλέον η ανάπτυξη του σχεδίου με εξειδίκευση των πολιτικών, και κυρίως η διαμόρφωση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις νησιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις» υπογραμμίζει ο Γιάννης Ρούσσος.

Πράγματι, η διαμόρφωση εξειδικευμένων κειμένων στρατηγικής για τα νησιά της Ε.Ε. σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη για τη νησιωτική Ευρώπη. Για πρώτη φορά η Ε.Ε. προσεγγίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων συμμετέχει από την αρχή στη διαβούλευση για τη νησιωτικότητα σε επίπεδο Ε.Ε. και μάλιστα υπέβαλε πολυσέλιδο υπόμνημα, ειδικά για τα ζητήματα των Κυκλάδων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Στις εργασίες της Διάσκεψης της Πάφου συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Ευρωπαίοι Επίτροποι, Υπουργοί, εκπρόσωποι των κρατών-μελών, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι της νησιωτικής Ευρώπης.

Η ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη.

Η νέα στρατηγική εξειδικεύει στην πράξη τη θεσμική αναγνώριση της νησιωτικότητας, η οποία κατοχυρώθηκε με το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας, δημιουργώντας πλέον ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών και εργαλείων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων των νησιωτικών περιοχών.

Οι προτάσεις της στρατηγικής οργανώνονται γύρω από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και συνδεσιμότητα

ενεργειακή ασφάλεια, πράσινη μετάβαση, προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική ανθεκτικότητα

κοινωνική συνοχή, δημογραφική βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής

ασφάλεια, πολιτική προστασία και διαχείριση κρίσεων.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο αυτή η νέα υπό διαμόρφωση στρατηγική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια περισσότερο στοχευμένη ευρωπαϊκή πολιτική, ικανή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή των νησιωτικών οικονομιών.