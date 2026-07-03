Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η σορός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τέθηκε την Παρασκευή σε λαϊκό προσκύνημα σε μεγάλη αίθουσα στην Τεχεράνη, όπου κληρικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ξένοι ηγέτες και χιλιάδες πολίτες απέτισαν φόρο τιμής στον επί 37 χρόνια Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική ηγεσία έχει οργανώσει μία εβδομάδα μαζικών εκδηλώσεων πένθους και νεκρικών πομπών, επιχειρώντας να προβάλει την εικόνα ενός ενωμένου έθνους και να αναδείξει τη στήριξη προς την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Χαμενεΐ, η μακροβιότερη πολιτική και θρησκευτική φυσιογνωμία της χώρας, σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο κατά την πρώτη αεροπορική επιδρομή του πολέμου, τερματίζοντας την 37ετή κυριαρχία του.

Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί διαδοχικά στην Κομ, στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, τα σημαντικότερα κέντρα του σιιτικού Ισλάμ σε Ιράν και Ιράκ, πριν οδηγηθεί την Πέμπτη στη Μασχάντ, όπου θα ταφεί κοντά στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, το σημαντικότερο προσκύνημα του Ιράν.

Επίδειξη ισχύος σε μια κρίσιμη συγκυρία

Το φέρετρο του Χαμενεΐ παρουσιάστηκε στο κοινό αργά το βράδυ της Πέμπτης, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Χιλιάδες υποστηρικτές έκλαιγαν, χτυπούσαν ritually το στήθος τους και πετούσαν λουλούδια προς τη σορό, σύμφωνα με το σιιτικό τελετουργικό πένθους.

Την Παρασκευή, το φέρετρο, μαζί με εκείνα συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση, τοποθετήθηκε στη μεγάλη αίθουσα προσευχής που έχει ανεγερθεί προς τιμήν του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Η τελετή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ιράν. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί ότι το καθεστώς επέζησε ενός πολέμου που αντιμετώπισε ως υπαρξιακή απειλή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι αρχές επιδιώκουν να κινητοποιήσουν εκατομμύρια πολίτες στις προγραμματισμένες πομπές, προσφέροντας δωρεάν μετακινήσεις, στέγαση και γεύματα στους συμμετέχοντες.

Βαθιές εσωτερικές ρωγμές

Παρά τις επίσημες εκκλήσεις για εθνική ενότητα, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κοινωνική στήριξη προς τη θεοκρατική ηγεσία έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον τραυματισμό του στην αεροπορική επιδρομή που κόστισε τη ζωή στον πατέρα του.

Η οικονομία εξακολουθεί να πλήττεται από τις πολυετείς διεθνείς κυρώσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει συγκλονιστεί από διαδοχικά κύματα μαζικών διαδηλώσεων, τα οποία καταπνίγηκαν βίαια από τις δυνάμεις ασφαλείας, με χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ωστόσο, όλες αυτές οι εσωτερικές δυσκολίες έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο τις τελευταίες ημέρες, καθώς το καθεστώς επιχειρεί να προβάλλει εικόνα ισχύος και συνοχής.

Οι δρόμοι της Τεχεράνης βρίσκονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με στρατιωτικά και αστυνομικά οχήματα να έχουν αναπτυχθεί στις κεντρικές λεωφόρους, ενώ μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες με μοτοσικλέτες. Παράλληλα, το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά τη διάρκεια των τελετών.

Πάνω στο φέρετρο του Χαμενεΐ είχε τοποθετηθεί ένα μαύρο σαρίκι, σύμβολο της καταγωγής από τον προφήτη Μωάμεθ, καθώς και μία παλαιστινιακή κεφίγια, που στην Ισλαμική Δημοκρατία αποτελεί σύμβολο της επαναστατικής ιδεολογίας και της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους.

Ξένες αντιπροσωπείες και συμβολισμοί

Στις τελετές παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης της Κίνας Χε Γουέι, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο πρόεδρος του Ιράκ Νιζάρ Αμεντί.

Παρόντα ήταν επίσης μέλη των οικογενειών του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, και του ανώτερου στελέχους της οργάνωσης Ιμάντ Μουγκνίγια, οι οποίοι είχαν επίσης σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις.

Στην τελετή συμμετείχε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Ιράν, με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον υπουργό Εξωτερικών και άλλους ανώτατους αξιωματούχους να προσεύχονται μπροστά στη σορό. Παρόντες ήταν και ανώτατοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ αυτών και ο νέος επικεφαλής τους, Αχμάντ Βαχιντί, ο οποίος εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τον διορισμό του.

Η ταφή μετά την εκεχειρία

Στο πολιτικό σύστημα του Ιράν, ο Ανώτατος Ηγέτης δεν αποτελεί μόνο τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, αλλά θεωρείται και εκπρόσωπος στη Γη του δωδέκατου Ιμάμη του σιιτικού Ισλάμ.

Ο θάνατός του από επίθεση ξένων δυνάμεων ενισχύει τον συμβολισμό του μαρτυρίου, που κατέχει κεντρική θέση στη σιιτική θρησκευτική παράδοση. Από την ανακοίνωση του θανάτου του, μαύρες σημαίες πένθους έχουν αναρτηθεί σε πολλές πόλεις, παραπέμποντας στη θυσία του Ιμάμη Χουσεΐν τον 7ο αιώνα.

Η ταφή του καθυστέρησε, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ισλάμ οι νεκροί πρέπει να ενταφιάζονται μέσα σε μία ημέρα, λόγω των κινδύνων που δημιουργούσε ο πόλεμος. Η κυβέρνηση αποφάσισε να πραγματοποιήσει τις τελετές μετά την επίτευξη της προσωρινής εκεχειρίας.

Ξενοδοχεία προσφέρουν εκπτώσεις 50%, ενώ σχολεία, τζαμιά και αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν μετατραπεί σε χώρους φιλοξενίας των προσκυνητών.

Μετά τη μεγάλη πομπή που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στην Τεχεράνη, η σορός θα μεταφερθεί στην Κομ, στη συνέχεια στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα στο Ιράκ και τελικά θα οδηγηθεί στη Μασχάντ, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή της την Πέμπτη.

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