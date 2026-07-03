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«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων
Ειδήσεις
18:16 - 03 Ιουλ 2026

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων

Reporter.gr Newsroom
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Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, όχι μόνο δεν έκρυβαν τα παράνομα κέρδη τους, αλλά τα επέδειχναν με κάθε ευκαιρία.  

Η λεία της συμμορίας ξεπέρασε τα 1,6 εκατ. ευρώ, με τους δράστες να φωτογραφίζονται δίπλα σε στοίβες μετρητών και πολυτελή αντικείμενα που είχαν αποκτήσει από τα χρήματα των παράνομων δραστηριοτήτων τους, προβάλλοντας με προκλητικό τρόπο τον τρόπο ζωής τους.

Στα κινητά των συλληφθέντων βρέθηκαν φωτογραφίες όπως οι παρακάτω:

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Η ανακοίνωση του ελληνικού FBI:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή».

Για την αποδόμηση της δράσης τους, απογευματινές ώρες της 1ης Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των -120.000- ευρώ.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από συνδυαστική μελέτη των δεδομένων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, για να πετύχουν το σκοπό τους:

  • πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους,
  • παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές,
  • επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους και
  • μετέβαιναν άμεσα στις οικίες, απ’ όπου αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενοι ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Ως προς τους ρόλους τους, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό και την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, καθώς και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων.

Μάλιστα, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με τη μορφή «οικογενειακής επιχείρησης» καθώς όλα τα μέλη είχαν μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς, ενώ προέρχονταν και από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Επισημαίνεται ότι, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε συχνές αλλαγές της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» και των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 13 κινητά τηλέφωνα,
  • 3 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας,
  • 13 αποκομμένα φύλλα ονομαστικού τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών, στα οποία είχαν γίνει σκόπιμες επισημάνσεις,
  • 2 χρυσά βραχιόλια, 4 μενταγιόν, 1 χρυσή αλυσίδα και αυτοκίνητο.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό των -1.600.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης τους συνεχίζεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 18:30
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