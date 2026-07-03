ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους
Ανακοινώσεις
18:05 - 03 Ιουλ 2026

ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.07.2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €14.832.151,60 για την οικονομική χρήση 2025, με καταβολή μετρητών από το ειδικό αποθεματικό άρθρου 48 Ν. 4172/2013.

Το προς διανομή μικτό μέρισμα ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2025 ανέρχεται σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10), το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,005 ανά μετοχή (= €0,10 Χ 5%), συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε € 0,095 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι εκ του Νόμου οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος.

Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις του.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής α. σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

β. σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

 μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών), και

 μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα
Ειδήσεις

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Ειδήσεις

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΦΑΪΣ Συμμετοχών: Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης
Ανακοινώσεις

ΦΑΪΣ Συμμετοχών: Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ
Αναλύσεις

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:25

Attica πολυκαταστήματα: Ποια στελέχη αγόρασαν μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:22

Ιράν: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 18:16

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρήκαν οι αρχές στα κινητά των συλληφθέντων

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 18:05

ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 17:57

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:53

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Πολιτική
03/07/2026 - 17:52

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η αποπομπή του κ. Ντόκου

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:46

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε έναν αγώνα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:41

Πετρέλαιο: Αυξημένες οι εξαγωγές του Κόλπου τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:34

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων

Σχόλια Αγοράς
03/07/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3,6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:32

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:28

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:16

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:12

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Πολιτική
03/07/2026 - 17:05

Χρηστίδης: Υπερψηφίσαμε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρότι αποσπασματική – Η ΝΔ σπέρνει fake news

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:03

ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι

Πολιτική
03/07/2026 - 17:00

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Πολιτική
03/07/2026 - 16:51

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον Ντόκο πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:47

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 16:40

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στηρίζει την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:29

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Πολιτική
03/07/2026 - 16:27

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
03/07/2026 - 16:26

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:18

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 16:09

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 15:55

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Πολιτική
03/07/2026 - 15:55

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Πολιτική
03/07/2026 - 15:37

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ