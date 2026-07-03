ΑΒΑΞ: Διανέμει μέρισμα €14,83 εκατ. στους μετόχους

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.07.2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €14.832.151,60 για την οικονομική χρήση 2025, με καταβολή μετρητών από το ειδικό αποθεματικό άρθρου 48 Ν. 4172/2013.

Το προς διανομή μικτό μέρισμα ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2025 ανέρχεται σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10), το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,005 ανά μετοχή (= €0,10 Χ 5%), συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε € 0,095 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι εκ του Νόμου οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος.

Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις του.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής α. σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

β. σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

 μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών), και

 μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.