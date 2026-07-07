ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Όλο και περισσότερες εταιρείες στη Γερμανία αναφέρουν προβλήματα στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων, σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες του Ινστιτούτου ifo.

Πιο αναλυτικά, τον Ιούνιο, το 17,2% των επιχειρήσεων είχε να αντιμετωπίσει ελλείψεις υλικών. Το Μάιο, το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη 15,9%.

«Παρότι τα Στενά του Ορμούζ είναι και πάλι πλωτά, οι επιπτώσεις των διαταραχών εξακολουθούν να γίνονται αισθητές», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo.

«Πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι να επανέλθουν πλήρως στην κανονικότητα οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού».

Σημειώνεται ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στη χημική βιομηχανία, όπου σχεδόν το ένα τρίτο (29,5%) των επιχειρήσεων αναφέρει ελλείψεις υλικών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά και για τους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων: το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε από 25,5% σε 34,2%.

Παράλληλα, οι ελλείψεις συνέχισαν επίσης να επιδεινώνονται για τους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού και έφτασαν το 27,2%. Η κατάσταση στη μηχανολογία παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, στο 15,6%, ενώ στην αυτοκινητοβιομηχανία, το ποσοστό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται αυξήθηκε από 10,0% σε 15,7%.

Στον αντίποδα, η κατάσταση για τους κατασκευαστές προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικό βελτιώθηκε κάπως, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων με ελλείψεις υλικών μειώθηκε από 23,7% σε 11,3%. Οι επιχειρήσεις του κλάδου ποτών συνέχισαν να αναφέρουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ελλείψεις.