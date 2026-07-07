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ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται
Ειδήσεις
09:00 - 07 Ιουλ 2026

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Reporter.gr Newsroom
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Όλο και περισσότερες εταιρείες στη Γερμανία αναφέρουν προβλήματα στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων, σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες του Ινστιτούτου ifo.

Πιο αναλυτικά, τον Ιούνιο, το 17,2% των επιχειρήσεων είχε να αντιμετωπίσει ελλείψεις υλικών. Το Μάιο, το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη 15,9%.

«Παρότι τα Στενά του Ορμούζ είναι και πάλι πλωτά, οι επιπτώσεις των διαταραχών εξακολουθούν να γίνονται αισθητές», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo.

«Πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι να επανέλθουν πλήρως στην κανονικότητα οι διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού».

Σημειώνεται ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στη χημική βιομηχανία, όπου σχεδόν το ένα τρίτο (29,5%) των επιχειρήσεων αναφέρει ελλείψεις υλικών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά και για τους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων καθώς και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων: το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε από 25,5% σε 34,2%.

Παράλληλα, οι ελλείψεις συνέχισαν επίσης να επιδεινώνονται για τους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού και έφτασαν το 27,2%. Η κατάσταση στη μηχανολογία παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, στο 15,6%, ενώ στην αυτοκινητοβιομηχανία, το ποσοστό των επιχειρήσεων που επηρεάζονται αυξήθηκε από 10,0% σε 15,7%.

Στον αντίποδα, η κατάσταση για τους κατασκευαστές προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικό βελτιώθηκε κάπως, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων με ελλείψεις υλικών μειώθηκε από 23,7% σε 11,3%. Οι επιχειρήσεις του κλάδου ποτών συνέχισαν να αναφέρουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

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