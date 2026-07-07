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Κύκλωμα με πλαστά προφυλακτικά αποκαλύφθηκε από την OLAF
Ειδήσεις
14:28 - 07 Ιουλ 2026

Κύκλωμα με πλαστά προφυλακτικά αποκαλύφθηκε από την OLAF

Reporter.gr Newsroom
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Ένα δίκτυο που είχε εισαγάγει περισσότερα από 200.000 πλαστά προφυλακτικά κινεζικής κατασκευής στην Ευρώπη αποκαλύφθηκε, ανακοίνωσαν την Τρίτη αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) γνωστοποίησε ότι κατασχέθηκαν τα προϊόντα στη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία, ενώ η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό ενός και μόνο προμηθευτή στην Κίνα.

Τα προφυλακτικά έφεραν παράνομα το λογότυπο γνωστής μάρκας και είχαν δηλωθεί ως παιχνίδια, ώστε να αποφεύγουν τους αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους. Ωστόσο, η OLAF ανέφερε ότι, με τη συνδρομή των κινεζικών αρχών, κατάφερε να εντοπίσει την πηγή του κυκλώματος.

«Τα πλαστά προφυλακτικά αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Δεν έχουν υποβληθεί στους απαιτούμενους ελέγχους, δεν πληρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας και είναι επικίνδυνα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της OLAF, Πέτρ Κλέμεντ.

«Η χρήση τους μπορεί να διευκολύνει τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων.»

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται εάν ο Κινέζος προμηθευτής ή άλλα πρόσωπα που εμπλέκονταν στην αλυσίδα διακίνησης έχουν υποστεί κυρώσεις ή διώξεις.

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