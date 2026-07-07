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Χτύπημα-σοκ 2.500 χλμ. από την Ουκρανία: Τα drones του Κιέβου έφτασαν βαθιά στη Σιβηρία
Ειδήσεις
15:15 - 07 Ιουλ 2026

Χτύπημα-σοκ 2.500 χλμ. από την Ουκρανία: Τα drones του Κιέβου έφτασαν βαθιά στη Σιβηρία

Reporter.gr Newsroom
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Στο στόχαστρο της Ουκρανίας η «καρδιά» της ρωσικής πετρελαϊκής οικονομίας – πλήγμα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο που έχει δεχθεί επίθεση από το Κίεβο

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μεγάλο πετρελαϊκό διυλιστήριο στην πόλη Ομσκ της δυτικής Σιβηρίας, σε μία από τις βαθύτερες επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει το Κίεβο σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το CNBC.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, το οποίο βρίσκεται σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Η επίθεση επιβεβαιώθηκε και από Ρώσους αξιωματούχους, αποτελώντας ακόμη μία ένδειξη της ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Ουκρανίας σε drones μεγάλης εμβέλειας, λίγες μόλις ώρες πριν από τη σημαντική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 χωρών-μελών της Συμμαχίας.

«Σήμερα, οι κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας έφτασαν στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ομσκ – σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα από την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό του μήνυμα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα αναβαθμισμένα drones της ουκρανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Fire Point «έφεραν τη Σιβηρία εντός εμβέλειας της ουκρανικής ακρίβειας», χαρακτηρίζοντας την επίθεση «σημαντικό πλήγμα για τη ρωσική πετρελαϊκή οικονομία και σημαντική επιτυχία για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας».

Η εταιρεία Fire Point, με έδρα το Κίεβο, θεωρείται μία από τις σημαντικές ουκρανικές εταιρείες στον τομέα των σύγχρονων συστημάτων drone και πυραύλων ακριβείας.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, το διυλιστήριο του Ομσκ είναι το μεγαλύτερο από τα 11 ρωσικά εργοστάσια παραγωγής βενζίνης που έχουν δεχθεί επίθεση από ουκρανικές δυνάμεις. Η εγκατάσταση εκτιμάται ότι έχει δυνατότητα επεξεργασίας περισσότερων από 21 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως και παράγει καύσιμα, λιπαντικά και πετροχημικά προϊόντα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ομσκ, Βιτάλι Χοτσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στο σημείο μετά από ουκρανική επίθεση στις εγκαταστάσεις, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Η Ουκρανία κλιμακώνει τα πλήγματα στην ρωσική ενεργειακή υποδομή

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε το Κρεμλίνο συνεχίζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να πλήξουν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβλ, καθώς και άλλους στόχους σε ρωσικό έδαφος.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν μετά από νέο μαζικό ρωσικό χτύπημα με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου, κατά το οποίο οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι.

Η επίθεση της Δευτέρας ακολούθησε ένα ακόμη φονικό πλήγμα κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας την προηγούμενη εβδομάδα, με σημαντικές ζημιές σε πολυκατοικίες και υποδομές.

Τραμπ: «Η λύση πλησιάζει περισσότερο απ’ όσο νομίζουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε το Σαββατοκύριακο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τη Δευτέρα δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «πλησιάζει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν πολλοί».

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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