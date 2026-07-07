ΝΑΤΟ: Στο μικροσκόπιο οι αμυντικές δαπάνες – Κρίσιμο τεστ για τις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές

Η προσωρινή ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών, η οποία επέτρεψε στον κλάδο να ανακάμψει από τα χαμηλά επίπεδα του 2026, δοκιμάζεται εκ νέου. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα σχέδια των κρατών-μελών για τις αμυντικές δαπάνες και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν.

Παρά το πρόσφατο ράλι, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου εξακολουθούν να υποαποδίδουν σε σχέση με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας άνοδο μόλις 3,4% από τις αρχές του έτους. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών οφείλεται στις αμφιβολίες για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα υλοποιήσουν στην πράξη τις εξαγγελίες τους για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, δεν έλειψαν και τα εμπόδια στις ευρωπαϊκές αμυντικές φιλοδοξίες. Η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης KNDS ανέβαλε την προγραμματισμένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ενώ η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall είδε τη μετοχή της να υποχωρεί σημαντικά μετά την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να «παγώσει» ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο συμβόλαιο για την κατασκευή πολεμικών πλοίων.

Με την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, πάντως, εμφανίζονται και ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια για τους επενδυτές. Οι σύμμαχοι της Συμμαχίας ανακοίνωσαν νέες συμφωνίες ύψους 12 δισ. δολαρίων για την προμήθεια συστημάτων της αμυντικής βιομηχανίας, που περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη νέας γενιάς, αεροσκάφη επιτήρησης και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Ορισμένες από τις συμφωνίες αυτές αποτυπώνουν τη στροφή της Ευρώπης προς την εγχώρια προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεικτικά, έντεκα χώρες αποφάσισαν να προμηθευτούν συστήματα εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού στόχων από τη σουηδική αεροδιαστημική εταιρεία Saab AB, αντικαθιστώντας το αντίστοιχο αμερικανικό μοντέλο της Boeing.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδουν οι απεσταλμένοι μας από την Άγκυρα, άλλες συμφωνίες ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία με αμερικανικούς κατασκευαστές. Η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Νορβηγία πρόκειται να αποκτήσουν έως και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης Triton της Northrop Grumman, σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 2,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με διπλωματική πηγή του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, δίπλα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας.

Όπως ανέφερε, δέκα χώρες έχουν ήδη προσχωρήσει στο εμβληματικό πολυδισεκατομμυρίων ευρώ πρόγραμμα δανειοδότησης SAFE της ΕΕ, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία συνεργάζεται ολοένα και στενότερα με ουκρανικές εταιρείες, τονίζοντας πως «έχουμε πολλά να μάθουμε από την Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε επισήμανε τη σημαντική αύξηση στην παραγωγή πυρομαχικών, υπογραμμίζοντας όμως ότι αντίστοιχη ενίσχυση απαιτείται σε ολόκληρη την αμυντική βιομηχανική βάση. Δεν παρέλειψε επίσης να αναδείξει τη συμβολή της Ευρώπης στη συνολική αμυντική ισχύ του ΝΑΤΟ, ένα μήνυμα που αναμένεται να κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου, καθώς η Συμμαχία επιδιώκει να διατηρήσει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.