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Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές
Ειδήσεις
17:29 - 07 Ιουλ 2026

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νάιτζελ Φάρατζ ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του βουλευτή της περιφέρειας Κλάκτον, προκειμένου να προκαλέσει επαναληπτική εκλογή και να διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του. Την ίδια στιγμή αποκάλυψε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα από την κοινοβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας για φερόμενη μη δήλωση δώρων.

Σύμφωνα με μετάδοση του Guardian, ο ηγέτης του Reform UK χαρακτήρισε την απόφασή του ως μια κίνηση που «υψώνει το μεσαίο δάχτυλο στο κατεστημένο», υποστηρίζοντας ότι η νέα εκλογική αναμέτρηση θα αποδείξει πως οι πολίτες εξακολουθούν να τον στηρίζουν.

Σε μια ιδιαίτερα μαχητική δήλωση, ο Φάρατζ υποστήριξε ότι το πολιτικό κατεστημένο επιχειρεί να εμποδίσει την άνοδο του Reform UK στην εξουσία, ενώ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για «συντονισμένη επίθεση» εναντίον του και για παρενοχλήσεις σε βάρος της οικογένειάς του.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει την πολιτική για να επιστρέψει στις επιχειρήσεις ή να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, αρνείται να αφήσει τα μέσα ενημέρωσης να καθορίσουν την πολιτική του τύχη και επιλέγει να θέσει την κρίση του απευθείας στα χέρια των ψηφοφόρων.

Ο Φάρατζ βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της επιτροπής δεοντολογίας, καθώς ερευνάται επειδή δεν είχε δηλώσει δημόσια δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν πριν από τις τελευταίες εκλογές, όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα The Guardian τον Απρίλιο.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι έχει ξεκινήσει και δεύτερη έρευνα, η οποία αφορά καταγγελίες πως λάμβανε οικονομική υποστήριξη από τον Τζορτζ Κότρελ, στενό φίλο του, γνωστό στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και καταδικασμένο για απάτη.

Η παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα πιθανότατα θα οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή των δύο ερευνών. Ωστόσο, εφόσον επανεκλεγεί, οι διαδικασίες ενδέχεται να συνεχιστούν. Σε περίπτωση που τελικά του επιβληθεί αναστολή των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, δεν αποκλείεται να προκηρυχθεί ακόμη μία επαναληπτική εκλογή.

«Το σκέφτηκα πολύ και αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από βουλευτής του Κλάκτον, προκαλώντας επαναληπτική εκλογή. Θέλω οι πολίτες του Κλάκτον να είναι εκείνοι που θα κρίνουν τις πράξεις μου», δήλωσε ο Φάρατζ.

«Αυτή θα είναι μια αναμέτρηση του λαού απέναντι στο κατεστημένο. Είναι μια ευκαιρία να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Γι’ αυτό και θα είμαι ξανά υποψήφιος σε αυτή την εκλογή», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsev5vajx49?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 17:49
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