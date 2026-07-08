Καμπανάκι από το ΔΝΤ: Στο 3% η παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 - Στο 4,7% ο πληθωρισμός

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προχώρησε σε νέα υποβάθμιση των προβλέψεών του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το 2026, επισημαίνοντας ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, ο κατακερματισμός του διεθνούς εμπορίου και οι αβεβαιότητες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Στην επικαιροποίηση της έκθεσης World Economic Outlook, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 3% το 2026, χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ενώ για το 2027 προβλέπει επιτάχυνση στο 3,4%. Παρά τη βελτίωση αυτή, το ποσοστό παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του 3,5% που είχε καταγραφεί τα έτη 2024 και 2025.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, η παγκόσμια οικονομία απέφυγε μέχρι στιγμής μια πιο έντονη επιβράδυνση, καθώς η ισχυρή ζήτηση στον τεχνολογικό τομέα λειτούργησε ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις που προκάλεσε στις ενεργειακές προμήθειες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις του για τον παγκόσμιο πληθωρισμό το 2026. Ειδικότερα, εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,7%, αυξημένος κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη του Απριλίου. Παράλληλα, προβλέπει αποκλιμάκωση στο 3,9% το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ενεργειακή αγορά, όπου οι τιμές παραμένουν περίπου 25% υψηλότερες σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ταμείο εκτιμά ότι οι τιμές θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα, ενώ οι προβλέψεις του βασίζονται στην παραδοχή ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα αρχίσει να αποκαθίσταται από τα μέσα Ιουλίου και θα έχει επανέλθει πλήρως στις προπολεμικές συνθήκες έως τον Μάρτιο του 2027.

«Η παγκόσμια οικονομία, στο σύνολό της, έχει μέχρι στιγμής αντέξει καλύτερα από ό,τι αναμενόταν το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος», επισημαίνει το ΔΝΤ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι.

Στην ανάλυσή του, ο διεθνής οργανισμός σημειώνει ότι οι οικονομικές προοπτικές διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των χωρών. Ευνοημένες εμφανίζονται οι οικονομίες που εξάγουν ενέργεια, καθώς και όσες διαθέτουν ισχυρή παρουσία στον τεχνολογικό τομέα και μπορούν να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίθετα, οι χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές βασικών εμπορευμάτων και δεν διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας καταγράφουν επιδείνωση των αναπτυξιακών τους προοπτικών, γεγονός που, σύμφωνα με το ΔΝΤ, αντανακλά τις αυξανόμενες ανισορροπίες στη διεθνή οικονομία.