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Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
Ειδήσεις
18:49 - 08 Ιουλ 2026

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

Reporter.gr Newsroom
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Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν την Τετάρτη (8/7) νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα.  

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών, «η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή βούληση των δύο σημαντικών ευρωπαϊκών συμμάχων στο ΝΑΤΟ να ενισχύσουν και να θεσμοθετήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ανταποκρινόμενοι στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας στην ευρωατλαντική περιοχή».

Μέσω της νέας εταιρικής σχέσης, το Λονδίνο και η Άγκυρα συμφωνούν να ενισχύσουν τις πολιτικοστρατιωτικές τους επαφές, δημιουργώντας νέους μηχανισμούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αποτροπή και η άμυνα, η στρατιωτική συνεργασία, η αμυντική βιομηχανία και η τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια, η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανθεκτικότητα και η πολιτική προστασία, καθώς και ο τομέας του διαστήματος.

Οι δύο κυβερνήσεις σημειώνουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία «προσφέρουν μοναδική και αναντικατάστατη συμβολή στην ευρωατλαντική ασφάλεια» και, στηριζόμενες στις αρχές της συμμαχικής αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης, δηλώνουν αποφασισμένες να συμβάλουν περισσότερο στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης στο πλαίσιο ενός ισχυρότερου ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για τις ανάγκες της Συμμαχίας και διατήρηση των στενών διατλαντικών σχέσεων.

Η συμφωνία επιβεβαιώνει, επίσης, τη βούληση των δύο χωρών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της συλλογικής άμυνας και να στηρίξουν τις βασικές αρχές του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το κοινό ανακοινωθέν δεν προβλέπει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής ούτε περιλαμβάνει δέσμευση για παροχή στρατιωτικής υποστήριξης σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση.

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