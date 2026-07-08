Βολές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Λάθος το μπλόκο στα F-35 – Δικαίωμα της Τουρκίας η απόκτησή τους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τη στάση της ελληνικής πλευράς απέναντι στο ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 από την Τουρκία.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να είχε αντιταχθεί στην πιθανή αγορά των αμερικανικών μαχητικών από την Άγκυρα, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, τόσο οι ελληνικές όσο και οι ισραηλινές αντιρρήσεις δεν επηρεάζουν τη θέση της Τουρκίας.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η χώρα του θεωρεί πως έχει κάθε δικαίωμα να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό και μαχητικά αεροσκάφη, σημειώνοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις με τους συμμάχους συνεχίζονται.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Ερντογάν τόνισε ότι ευθύνη των δύο ηγετών είναι να διαχειριστούν και να επιλύσουν τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο μέσω του διαλόγου.

Θετική αποτίμηση της Συνόδου

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε επιτυχημένη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι στην Άγκυρα τέθηκαν οι βάσεις για μια ισχυρότερη Συμμαχία, ενώ έκανε λόγο για έντονο πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στο πλαίσιο μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των υποχρεώσεων εντός του ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφορές στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, παρά την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, είναι κρίσιμο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι διπλωματίας και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών.

Τέλος, επανέλαβε ότι η Τουρκία παραμένει διαθέσιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με στόχο να συμβάλει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

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