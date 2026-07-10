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ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι
Ειδήσεις
10:07 - 10 Ιουλ 2026

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Ιούνιο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σαφώς σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε από -27,7 μονάδες το Μάιο σε -25,9 μονάδες τον Ιούνιο. Παρότι οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές των επόμενων μηνών, αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως ακόμη χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

«Εξακολουθεί να μην υπάρχουν ενδείξεις αντιστροφής της τάσης», δηλώνει η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber. «Αν και η πορεία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η πραγματική ανάκαμψη απέχει ακόμη πολύ».

Ωστόσο, όπως τονίζεται υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους επαγγελματικών ομάδων των αυτοαπασχολουμένων. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα των υπηρεσιών αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους αισθητά λιγότερο αρνητικά, εμφανίστηκαν πιο απαισιόδοξοι ως προς τις προοπτικές των επόμενων μηνών. Οι αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό εμπόριο ήταν λιγότερο επιφυλακτικοί στις προσδοκίες τους για το μέλλον. Αντίθετα, η αξιολόγησή τους για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση επιδεινώθηκε και έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο.

Η πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων σε τραπεζικά δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων που αντιμετώπισαν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων αυξήθηκε στο 44,8%, από 34,6%. Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε και στο σύνολο της οικονομίας, όπου το ποσοστό ανήλθε από 31,7% σε 40,1%. Η ζήτηση για δάνεια παρέμεινε χαμηλή: μόλις το 9,3% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό και των πολύ μικρών επιχειρήσεων απευθύνθηκε σε τράπεζες για τη λήψη δανείου.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρόσβαση σε δάνεια έχει καταστεί αισθητά δυσκολότερη, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο», προσθέτει η Demmelhuber. Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση αυξήθηκε από 41,0% σε 59,1%. Ταυτόχρονα, περισσότεροι έμποροι ζήτησαν δάνεια, με το σχετικό ποσοστό να αυξάνεται από 13,3% σε 14,8%.

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