Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Άνοδο κατά 0,18% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2492,20 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 260,8 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ξεκίνησαν ευδιάθετα και περί τις 11πμ πέτυχαν να καταγράψουν υψηλό ημέρας στις 2508 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (MOH, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ). Όμως, ο τζίρος δεν ήταν επαρκής επιτρέποντας στους πωλητές να οδηγήσουν το ΓΔ σε υποχώρηση. Στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τελικά μικρά μόνο κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,765% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,58%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (+4,11%), η Helleniq Energy (+1,86%), η Κύπρου (+2,46%), η ΕΥΔΑΠ (+3,80%), η Aegean (+1,47%) αλλά και η Q & R (+3,54%), η ΑΣΤΑΚ (+7,93%), η ΥKNOT (+5,90%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,32%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,44%), η Cenergy (-1,64%), η ΔΕΗ (-1,17%), ο Τιτάν (-1,56%), η Βιοχάλκο (-1,98%), η ΕΕΕ (-1,72%), η ΕΛΧΑ (-2,42%), το Jumbo (-1,50%), ο Aktor (-1,54%) και η Allwyn (-2,34%). Απολογιστικά, 72 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν. Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση στις αγορές.

Ο ΓΔ αναπήδησε πάνω στην πρώτη κρίσιμη στήριξη των 2484 μονάδων.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση είναι πλέον στις 2520 μονάδων και ακολουθούν οι 2542. Η υπέρβασή τους αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να θεωρήσουμε την διόρθωση περατωθείσα.