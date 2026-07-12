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Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ
Ειδήσεις
08:27 - 12 Ιουλ 2026

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον αμερικανικό στρατό να πλήττει ένα ευρύ φάσμα νέων στόχων και την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αρκετών συμμάχων της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Οι αψιμαχίες αυτές σηματοδότησαν ένα υψηλότερο επίπεδο στρατιωτικής δραστηριότητας μεταξύ των δύο αντιπάλων από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον περασμένο μήνα και μείωσαν τις ελπίδες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

Πλέον, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διακινούνταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν το Ιράν ουσιαστικά διακόψει τη ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ολοένα και πιο απαισιόδοξοι για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εκφράζουν απογοήτευση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος επιθυμούσε το Ιράν να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία θα δήλωνε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι θα σταματήσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία. Αντί γι’ αυτό, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά είναι κλειστά και έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη ένα πλοίο που επιχειρούσε να διασχίσει τη θαλάσσια οδό κοντά στις ακτές του Ομάν, μέσω μιας διαδρομής που είχε εκκαθαριστεί και προωθηθεί από τον αμερικανικό στρατό.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 140 ιρανικούς στόχους με κατευθυνόμενα πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πολεμικά πλοία. Ο νέος γύρος επιθέσεων ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους προηγούμενους της περασμένης εβδομάδας και αποσκοπούσε στο να στείλει το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ θα καταστήσουν το Ιράν υπόλογο για τις επιθέσεις του σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν ραντάρ, εκτοξευτές, αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα πληρώνει το τίμημα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Οι αρχές της Ιορδανίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν εισερχόμενα drones και πυραύλους. Όλες αυτές οι χώρες είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Κατάρ, το οποίο συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, δεν αποτελούσε συχνό στόχο του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Το γραφείο Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τυχόν νέες αμερικανικές επιθέσεις «θα αντιμετωπιστούν με ακόμη σφοδρότερες απαντήσεις».

Οι στρατιωτικές συγκρούσεις για τον έλεγχο των Στενών απειλούν να διαλύσουν την προσωρινή συμφωνία που αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης. Αν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές επιδίωξαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες, οι Φρουροί της Επανάστασης, η ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη του Ιράν, τις υπονόμευσαν με επανειλημμένες επιθέσεις, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το μηχανοστάσιο ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία υπέστη ζημιές από ιρανική επίθεση και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό. Ένα μέλος του πολιτικού πληρώματος αγνοείται. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το πλοίο επλήγη τόσο από πύραυλο όσο και από drones.

Το Ιράν επιτέθηκε επίσης και σε άλλα πλοία που διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό, ενώ οι ΗΠΑ κατέρριψαν αρκετά drones, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά επειδή το πλοίο χρησιμοποιούσε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Δήλωσαν επίσης ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

Το Ιράν θεωρεί ότι πρέπει να ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά ως βασικό διαπραγματευτικό μοχλό πίεσης, ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουάσινγκτον θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της πρόσφατης προσωρινής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των κυρώσεων και της μείωσης της στρατιωτικής της παρουσίας.

Για τις ΗΠΑ, η αποδυνάμωση του ελέγχου του Ιράν στα Στενά είναι κρίσιμη προκειμένου να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να υιοθετήσει πιο ευέλικτη στάση στα ζητήματα που η Ουάσινγκτον θέλει να αποτελέσουν αντικείμενο των συνομιλιών, κυρίως στον περιορισμό του μελλοντικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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