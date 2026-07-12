Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, μετά το επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ με το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy, το οποίο, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Η Ουάσιγκτον απάντησε με νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι ενήργησε στο πλαίσιο της επιβολής των κανόνων ναυσιπλοΐας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέδωσε την ευθύνη στην ιρανική πλευρά, δηλώνοντας ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» όταν άνοιξε πυρ εναντίον του εμπορικού πλοίου και ότι πλέον «πληρώνει το τίμημα» των ενεργειών του.

Το αμερικανικό Κεντρικό Διοικητήριο (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αντίποινα για την, όπως την αποκάλεσε, «απροκάλυπτη επίθεση» των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο κυπριακής σημαίας πλοίο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, η επίθεση είχε σοβαρές συνέπειες για το πλοίο. Ένα μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ το M/V GFS Galaxy υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πλοίο παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοΐας και επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι αρχικά προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά, απορρίπτοντας τις αμερικανικές κατηγορίες περί απρόκλητης επίθεσης.

Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας» και έως ότου, όπως αναφέρει, τερματιστεί η αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, ενώ οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό θα προκαλέσει «σκληρή απάντηση» από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Το νέο επεισόδιο εντείνει περαιτέρω την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή.