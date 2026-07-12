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Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος
Ειδήσεις
10:07 - 12 Ιουλ 2026

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το επεισόδιο με το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy, το οποίο, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα νέο περιστατικό που εντείνει την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, αφού αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Οι ναυτικοί επιβιβάστηκαν σε σωσίβιες λέμβους, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή για τη διαχείριση του περιστατικού.

Ένας αγνοούμενος και σοβαρές ζημιές

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από την επίθεση αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος, ενώ το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την επίθεση «απρόκλητη» και ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν, παρουσιάζοντάς τα ως αντίποινα για το περιστατικό.

Η εκδοχή του Ιράν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δίνουν διαφορετική εκδοχή για το συμβάν. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, το πλοίο ακινητοποιήθηκε επειδή παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοΐας και επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που, όπως υποστηρίζουν, του είχαν απευθυνθεί.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια εναντίον του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «σκληρή απάντηση».

Το δημοσίευμα του Fars

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το M/V GFS Galaxy επλήγη από πύραυλο κρουζ, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμά του αγνόησε τις επανειλημμένες εντολές των ιρανικών αρχών να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η εκτόξευση του πυραύλου πραγματοποιήθηκε αφού, κατά την ιρανική εκδοχή, εξαντλήθηκαν οι προειδοποιήσεις προς το πλοίο χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση.

Το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2026 - 10:59
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