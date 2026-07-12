ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε να αυξάνεται και το 2025, φτάνοντας την 1η Ιανουαρίου 2026 τα 452 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 706.000 άτομα, καταγράφοντας την πέμπτη διαδοχική χρονιά πληθυσμιακής αύξησης, μετά τη μείωση που είχε σημειωθεί το 2021 κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η μετανάστευση αντισταθμίζει τη φυσική μείωση του πληθυσμού

Από το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει αρνητική φυσική μεταβολή του πληθυσμού, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις. Ωστόσο, η τάση αυτή αντισταθμίζεται από τη θετική καθαρή μετανάστευση, η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα αύξησης του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα έκδοση των στατιστικών της Eurostat για τον πληθυσμό και τη δημογραφική μεταβολή και δημοσιεύονται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Ιουλίου.

Αύξηση κατά 16 εκατ. κατοίκους μέσα σε δύο δεκαετίες

Σε σύγκριση με το 2016, ο πληθυσμός της ΕΕ είναι αυξημένος κατά 8 εκατομμύρια άτομα, ενώ σε σχέση με το 2006 η αύξηση φτάνει τα 16 εκατομμύρια.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσθέσει 97,5 εκατομμύρια κατοίκους από το 1960, όταν αριθμούσε 354,5 εκατομμύρια κατοίκους, έως τις αρχές του 2026.

Ωστόσο, η δυναμική της πληθυσμιακής αύξησης έχει επιβραδυνθεί αισθητά. Τη δεκαετία του 1960 ο πληθυσμός αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 3 εκατομμύρια άτομα ετησίως, ενώ τη δεκαετία του 2010 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης περιορίστηκε σε περίπου 600.000 άτομα.

Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες χώρες της ΕΕ

Την 1η Ιανουαρίου 2026, η Γερμανία παρέμενε η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 83,5 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Μάλτα είχε τον μικρότερο πληθυσμό, με περίπου 600.000 κατοίκους.

Οι πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ συγκεντρώνουν περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης:

Γερμανία: 18,5% του πληθυσμού της ΕΕ Γαλλία: 15,3% Ιταλία: 13,0% Ισπανία: 11,0% Πολωνία: 8,0%

Σε ποιες χώρες αυξήθηκε περισσότερο ο πληθυσμός

Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2025 και της 1ης Ιανουαρίου 2026, ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τις υψηλότερες αναλογικές αυξήσεις κατέγραψαν:

Μάλτα: +24,1 ανά 1.000 κατοίκους Κύπρος: +13,7 ανά 1.000 κατοίκους Λουξεμβούργο: +13,1 ανά 1.000 κατοίκους

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν:

Λετονία: -8,3 ανά 1.000 κατοίκους Εσθονία: -6,8 ανά 1.000 κατοίκους Ουγγαρία: -5,4 ανά 1.000 κατοίκους

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη υπογεννητικότητα και τη φυσική μείωση του πληθυσμού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η καθαρή μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που διατηρεί την πληθυσμιακή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.