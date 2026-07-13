ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν
Ειδήσεις
17:52 - 13 Ιουλ 2026

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, καθώς οι εισαγγελικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για σχεδόν 1.000 υπόπτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, οι τουρκικές αρχές αναζητούν συνολικά 968 άτομα, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για διασυνδέσεις με την οργάνωση FETO, την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική και θεωρεί υπεύθυνη για την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016.

Δέκα χρόνια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα

Η νέα επιχείρηση πραγματοποιείται σχεδόν μία δεκαετία μετά την αποτυχημένη απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στις 15 Ιουλίου 2016, τμήμα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία, με τις συγκρούσεις που ακολούθησαν να στοιχίζουν τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους, ενώ περίπου 2.000 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος Ερντογάν απέδωσε από την πρώτη στιγμή την οργάνωση του πραξικοπήματος στον άλλοτε στενό συνεργάτη του, τον μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε αυτοεξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τον θάνατό του, το 2024.

Συνεχίζεται η εκστρατεία κατά της FETO

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ και ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί χαρακτήρισαν τη νέα επιχείρηση «μεγάλη εκστρατεία εκκαθάρισης», τονίζοντας ότι οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό προσώπων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνδέονται με τη FETO.

Σε κοινές αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X, οι δύο υπουργοί ανέφεραν ότι «η βούληση του έθνους και η επιβίωση του κράτους απειλήθηκαν από το προδοτικό δίκτυο FETO/PDY» και υπογράμμισαν ότι ο αγώνας εναντίον της οργάνωσης συνεχίζεται «με την ίδια αποφασιστικότητα όπως από την πρώτη ημέρα».

Η τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον όρο FETO/PDY για να περιγράψει αυτό που χαρακτηρίζει ως «παράλληλη κρατική δομή» που, κατά την Άγκυρα, είχε δημιουργήσει το δίκτυο του Γκιουλέν μέσα στους κρατικούς θεσμούς.

Οι εκκαθαρίσεις μετά το 2016

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η Τουρκία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέμεινε σε ισχύ έως το 2018.

Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εκκαθαρίσεις σε κρίσιμους τομείς του κρατικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η Δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, το διπλωματικό σώμα, η εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης.

Οι επιχειρήσεις οδήγησαν στη σύλληψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί απολύθηκαν ή εγκατέλειψαν τη χώρα, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Τουρκίας.

«Σημείο καμπής» για τη σύγχρονη Τουρκία

Η απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 θεωρείται καθοριστική εξέλιξη για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, καθώς ακολούθησε η περαιτέρω ενίσχυση των εξουσιών του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί απέστειλε εγκύκλιο στους κυβερνήτες και των 81 επαρχιών της χώρας, στην οποία χαρακτήρισε τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 2016 ως «θεμελιώδες και αδιαμφισβήτητο σημείο καμπής» για την Τουρκία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»
Ειδήσεις

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Πολιτική
13/07/2026 - 18:58

Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Πολιτική
13/07/2026 - 18:46

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:34

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:20

Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:52

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:43

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Οικονομία
13/07/2026 - 17:31

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ