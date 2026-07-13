Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, καθώς οι εισαγγελικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για σχεδόν 1.000 υπόπτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, οι τουρκικές αρχές αναζητούν συνολικά 968 άτομα, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για διασυνδέσεις με την οργάνωση FETO, την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική και θεωρεί υπεύθυνη για την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016.

Δέκα χρόνια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα

Η νέα επιχείρηση πραγματοποιείται σχεδόν μία δεκαετία μετά την αποτυχημένη απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στις 15 Ιουλίου 2016, τμήμα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία, με τις συγκρούσεις που ακολούθησαν να στοιχίζουν τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους, ενώ περίπου 2.000 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος Ερντογάν απέδωσε από την πρώτη στιγμή την οργάνωση του πραξικοπήματος στον άλλοτε στενό συνεργάτη του, τον μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε αυτοεξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τον θάνατό του, το 2024.

Συνεχίζεται η εκστρατεία κατά της FETO

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ και ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί χαρακτήρισαν τη νέα επιχείρηση «μεγάλη εκστρατεία εκκαθάρισης», τονίζοντας ότι οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό προσώπων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνδέονται με τη FETO.

Σε κοινές αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X, οι δύο υπουργοί ανέφεραν ότι «η βούληση του έθνους και η επιβίωση του κράτους απειλήθηκαν από το προδοτικό δίκτυο FETO/PDY» και υπογράμμισαν ότι ο αγώνας εναντίον της οργάνωσης συνεχίζεται «με την ίδια αποφασιστικότητα όπως από την πρώτη ημέρα».

Η τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον όρο FETO/PDY για να περιγράψει αυτό που χαρακτηρίζει ως «παράλληλη κρατική δομή» που, κατά την Άγκυρα, είχε δημιουργήσει το δίκτυο του Γκιουλέν μέσα στους κρατικούς θεσμούς.

Οι εκκαθαρίσεις μετά το 2016

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η Τουρκία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέμεινε σε ισχύ έως το 2018.

Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εκκαθαρίσεις σε κρίσιμους τομείς του κρατικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η Δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, το διπλωματικό σώμα, η εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης.

Οι επιχειρήσεις οδήγησαν στη σύλληψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί απολύθηκαν ή εγκατέλειψαν τη χώρα, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Τουρκίας.

«Σημείο καμπής» για τη σύγχρονη Τουρκία

Η απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 θεωρείται καθοριστική εξέλιξη για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Τουρκίας, καθώς ακολούθησε η περαιτέρω ενίσχυση των εξουσιών του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί απέστειλε εγκύκλιο στους κυβερνήτες και των 81 επαρχιών της χώρας, στην οποία χαρακτήρισε τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 2016 ως «θεμελιώδες και αδιαμφισβήτητο σημείο καμπής» για την Τουρκία.