ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Θετικά μηνύματα για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού τον Ιούνιο, καθώς κατέγραψαν απρόσμενη επιβράδυνση, ενισχύοντας την εικόνα αποκλιμάκωσης που είχε ήδη αποτυπωθεί μία ημέρα νωρίτερα στον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση, έναντι 6% τον Μάιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν επιτάχυνση στο 6,2%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,3%, ανατρέποντας τις προβλέψεις της αγοράς που έκαναν λόγο για αμετάβλητη επίδοση (0%). Τον Μάιο είχε καταγραφεί αύξηση 0,3%.

Η ίδια εικόνα προέκυψε και από τον δομικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων. Ο δομικός πληθωρισμός παραγωγού διαμορφώθηκε στο 4,7% σε ετήσια βάση, από 4,6% τον Μάιο, σημαντικά χαμηλότερα από την εκτίμηση των οικονομολόγων για άνοδο στο 5,2%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,2%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 0,4%, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε σημειώσει άνοδο 0,1%.

Τα στοιχεία έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τον πληθωρισμό καταναλωτή, ο οποίος επιβραδύνθηκε στο 3,5% τον Ιούνιο από 4,2% τον Μάιο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται.