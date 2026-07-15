ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση, έναντι 6% τον Μάιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν επιτάχυνση στο 6,2%.
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 0,3%, ανατρέποντας τις προβλέψεις της αγοράς που έκαναν λόγο για αμετάβλητη επίδοση (0%). Τον Μάιο είχε καταγραφεί αύξηση 0,3%.
Η ίδια εικόνα προέκυψε και από τον δομικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων. Ο δομικός πληθωρισμός παραγωγού διαμορφώθηκε στο 4,7% σε ετήσια βάση, από 4,6% τον Μάιο, σημαντικά χαμηλότερα από την εκτίμηση των οικονομολόγων για άνοδο στο 5,2%.
Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,2%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 0,4%, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε σημειώσει άνοδο 0,1%.
Τα στοιχεία έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τον πληθωρισμό καταναλωτή, ο οποίος επιβραδύνθηκε στο 3,5% τον Ιούνιο από 4,2% τον Μάιο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται.